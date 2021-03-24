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66歲男自稱警察 持槍獨攔3輛國民兵疫苗車

記者張聲肇／綜合報導
德州國民兵三疫苗車22日運送新冠疫苗時，竟遭持槍劫持。(取自推特／艾達盧警方)
德州國民兵三疫苗車22日運送新冠疫苗時，竟遭持槍劫持。(取自推特／艾達盧警方)

德州國民兵22日運送新冠疫苗時居然遭歹徒持槍劫持，嫌犯自稱是警察，命令國民兵下車，讓他上車檢查，地方警察趕至，將他逮捕。

艾達盧(Idalou)警察局長威廉斯(Eric C. Williams)說，嫌犯哈瑞斯(Larry Harris)開卡車在拉伯克郡(Lubbock County)尾隨三輛國民兵的載運車，試圖把國民兵車隊逼離道路。

警方指出，現年66歲的嫌犯是亞利桑納州人，他在艾達盧附近道路上把三輛運載車堵住，用槍對著一名國民兵說他是警察，喝令三輛車上的人全部下車，他要檢查車上的物品。

國民兵都穿著制服，正在把疫苗運往瑪塔多(Matador)；艾達盧警察趕到後，不費吹灰之力就逮捕了哈瑞斯。他手持一把.45口徑手槍，子彈已上膛；警方在他身上和車上又各搜出一把槍，都已裝好子彈。

整個過程中，國民兵都沒有受傷，隨後也把疫苗運到目的地。

調查人員說，哈瑞斯的目標看來不是疫苗；威廉斯說，嫌犯告訴警方，他懷疑運載車中有一名女性和一個小孩被綁架。

警方懷疑哈瑞斯精神有問題；威廉斯說，「當時情況危急，嫌犯持子彈已上膛的手槍，對著沒有武裝的國民兵，幸好警察趕到。」

哈瑞斯面對好幾項指控，包括持致命武器加重攻擊、非法禁錮11名國民兵、非法攜帶武器、偽裝為公務員、干預德州軍隊。

他目前被拘禁在拉伯克郡拘留所。威廉斯說，國土安全部也加入調查，嫌犯可能被加控多項聯邦罪名。

66歲的嫌犯攔住三輛載送疫苗的車子。(美聯社)
66歲的嫌犯攔住三輛載送疫苗的車子。(美聯社)

國民兵 警察 威廉

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