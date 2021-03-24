準印太司令：中國6年內侵台？ 更迫在眉睫

即將接任印太司令的被提名人阿基里諾表示，「中國侵台」這個問題比許多人理解的更迫在眉睫」。(Getty Images檔案照)

美軍印太司令部司令戴維森曾評估，台灣是中共野心企圖之一，六年內恐面臨顯著威脅；對於中國併吞台灣的可能時間表，即將接任印太司令的被提名人阿基里諾23日在聯邦參議院軍事委員會表示，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」

聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）詢問阿基里諾（John Aquilino），解放軍攻台季節是否在仲春較佳，阿基里諾說，「是的，從海象周遭來看，這肯定是較佳的時機。」

美軍印太司令即將交接，前後任司令本月先後到參議院軍事委員會作證，都被問到北京 侵略台灣的可能情形。

戴維森（Philip Davidson）9日在參院軍事委員會曾表示，憂心中國加速其野心企圖，在2050年前取代美國 的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，六年內恐面臨顯著威脅。

現任美軍印太司令部司令戴維森曾評估，中國對台野心勃勃，6年內恐造成威脅。(美聯社)

阿基里諾說，「我的觀點是，這問題比很多人理解的更迫在眉睫，我們必須立即行動，短期內急迫地建構如太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）在內的嚇阻能力。」

阿基里諾在答覆柯頓詢問時表示，北京將併吞台灣視為第一要務；從軍事角度來看，台灣身在可能影響三分之二全球貿易的戰略要衝，更具關鍵。

阿基里諾說，萬一在台灣發生衝突，美國與盟國、夥伴也會面臨風險。

若是中國併吞台灣，阿基里諾表示，這將構成兩個戰略性問題；首先，對世界貿易構成潛在威脅，其次，損害美國在日本、韓國和菲律賓等亞洲盟友心中的信譽。

阿基里諾說，若北京將台灣變成軍事基地，部署戰機和船艦，北京的影響力和可競爭範圍隨之擴大，威脅美國的盟友與夥伴；至於美國海軍在南海自由航行的任務，他說，美軍仍會持續執行，這肯定面臨更大風險。

前總統川普的白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）2日在軍事委員會作證也提到，台灣是目前世界上引發大規模戰爭的最大衝突點，並推測在明年北京冬奧和中共第20次全國黨代表大會落幕後，台灣便可能陷入軍事衝突的最大風險當中。

柯頓據此提醒，阿基里諾並未回應。

印太司令部日前向國會報告，將「太平洋威懾倡議」的預算從2021財政年度的22億美元，提升到2022財年的46億美元，未來五年預計投入273億美元；打算在關島與帛琉等地部署神盾飛彈防禦系統、戰術雷達等軍事設施，強化防禦。

阿基里諾提交給書面質詢答覆中談及台灣問題，他說，美國可透過維持前進部署、嚇阻能力、展現對台灣關係法 的持續支持，包括對台軍售、深化與民主台灣聯繫，及倡議理念相近盟友與夥伴等方式，來協助避免誤判。

阿基里諾重申，美國依循美中三項聯合公報、台灣關係法和六項保證的長期承諾，協助台灣維持足夠的自我防衛能力。