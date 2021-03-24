狐狸vs.刺蝟 佛格森：美中較量「得台灣者得天下」

英國知名史學家佛格森指出，美國因全球事務備多力分，北京卻能集中焦點，台灣議題恐成拜登不可承受之重。(取自維基By Chatham House - Flickr: Niall Ferguson, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23235984)

美中之間的緊張與全球競爭態勢並未因美國 新總統拜登上台而有轉圜。英國知名史學家佛格森指出，美國因全球事務備多力分，北京卻能集中焦點，台灣議題恐成拜登不可承受之重。

佛格森（Niall Ferguson）是美國史丹福大學胡佛研究所高級研究員，曾為哈佛大學、紐約大學與牛津大學的歷史教授，並於2004年獲「時代」雜誌選為「全球最具影響力的100人」之一，是備受矚目的外交政策評論員。

佛格森在一篇專文裡，提到哲學家以撒‧柏林（Isaiah Berlin）引用古希臘詩人阿克拉卡斯（Archilochus）的詩句來比擬不同風格的作家：「狐狸所知博雜，刺蝟惟逐其一。」

佛格森認為，這句話也可以用來類比美中之間的強權政治：美國就是狐狸，在外交政策上追求各種目標、策略，備多力分；中國 則是刺蝟，所有事情都不脫一個一貫的核心願景。

他以1971年時任美國國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）密訪中國總理周恩來為例，季辛吉就像狐狸一樣抱持太多目的，除了想促成總統尼克森訪中，還希望中國幫忙美國擺脫越戰，更想利用中國與蘇聯之間的矛盾來向蘇聯施壓，以減緩核武競爭。

反觀周恩來就如刺蝟，始終緊咬著台灣問題，他當時說，若此關鍵問題不解決，整個美中關係的結都打不開。

季辛吉在衡量得失後，向中方讓步，表明不主張兩個中國或一中一台，也不支持台灣獨立運動。

後來，中華民國於1971年被迫退出聯合國，尼克森如願於1972年訪中，美國與中華人民共和國進一步於1979年建交，並終止與中華民國的「中美共同防禦條約」，所幸透過友台人士在美國國會遊說運作，催生「台灣關係法 」，重新規範美台關係。

文章指出，美國前總統川普成功讓國內菁英階層與大眾更加反中，繼任的拜登別無選擇，只能蕭規曹隨。但令人訝異的是，拜登政府在很多方面都比川普更強硬，兩國貿易戰與科技戰也仍未消停。除了人權之外，拜登與川普唯一最大的不同點，在於拜登更強調聯合盟邦共同抗中的重要性。

佛格森透露，幾年前，中國國家主席習近平的一名經濟幕僚告訴他，習近平最念茲在茲的事，就是重新把台灣納入控制之下，為此不惜打破國家主席最多只做兩任的慣例，並擴充陸海空三軍。

佛格森說，美國在軍事優勢縮小之際，益發強化對台承諾，不啻是危險情況，若口頭許下「堅若磐石」的承諾，實際上卻是散沙，很容易讓美國與台灣因誤判釀出危機。

佛格森認為，拜登政府的一個課題是，要多久才會意識到自己可能面臨台海危機。有政論員覺得，台灣目前給北京的感受，很像60年前古巴飛彈危機給美國人的感覺；印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）也在國會證稱，北京可能在2027年之前侵台。

文章提到，有人把台灣類比為1914年的比利時或1939年的波蘭，這兩個國家分別是第一次世界大戰和二戰首場戰役的發生地。

但佛格森認為，台灣之於美國，更像1956年的蘇伊士運河之於英國。當時英國不滿埃及把蘇伊士運河收歸國有，夥同以色列與法國想以武力奪回；而美國不願在應付蘇聯之際節外生枝，反對英法動武，運河終究落入埃及之手，英國這頭昔日雄獅，也成了紙老虎。

佛格森表示，當年美軍打輸越戰，讓南越人流離失所，但至少除了越柬戰爭之外，並沒在亞洲引發骨牌效應；然而，若美國失去台灣，或甚至不為台灣而戰，會讓全亞洲看到美國主宰印太地區的時代告終，讓中國洗刷兩百年來的失色與恥辱、重新成為亞洲一霸，屆時就會是美國版的蘇伊士運河事件。

文章最後提醒，狐狸（美國）的盲點是備多力分，刺蝟（中國）卻只專注幹一件大事，而這件大事很可能是「得台灣者得天下」，不得不慎。