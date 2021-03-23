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「想看到拜登做好」 川普首曝：留給他2頁忠告

編譯陳韻涵／綜合22日電
前總統川普22日受訪透露，他在拜登總統就職典禮當天，留了兩頁紙信件，忠告拜登；但不認同拜登的邊境政策，盼他接續未盡任務，盡早完成興築邊牆。(路透)
前總統川普22日受訪透露，他在拜登總統就職典禮當天，留了兩頁紙信件，忠告拜登；但不認同拜登的邊境政策，盼他接續未盡任務，盡早完成興築邊牆。(路透)

前總統川普拜登總統就職典禮當天，留了兩頁紙信件，提出忠告，但他不認同拜登的邊境政策，盼他接續川普任內未盡任務，盡早完成興築邊牆；而在可能的共和黨總統候選人方面，川普認為佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)做得很棒。

川普在22日播出的「福斯新聞」(Fox News)主持人麗莎‧布特斯(Lisa Boothe)的播客(podcast)保守派新節目「The Truth with Lisa Boothe」訪問時說：「基本上，我祝他(拜登)好運。」

川普談起他按傳統給繼任總統留下的信函說：「那是一封兩頁長的信，我發自內心寫下那些文字，因為我想看到他做好。」

白宮說，川普離開白宮前，的確給拜登留了一封信，但該信是第45任和第46任總統之間的事，不能公開。

被問到信件內容時，川普拒絕詳述，「我不想說，那是，你知道的，或許應該由他來談，而我猜他不會在取得我同意前這麼做」。

拜登曾在1月20日證實，川普給他留了「一封很客氣的信」(a very generous letter)，但因為是私人信件，所以在未和川普溝通前不會談論此信內容；前副總統潘斯也給繼任副總統賀錦麗留過一封信。

拜登與川普最近一次公開見面，是在去年的10月總統辯論會上交鋒。

即便川普和拜登都不願主動公開這封信的內容，相關文字最終都會依循總統文件法(Presidential Records Act)公諸於世，送交國家檔案和記錄管理局典藏。

川普在近60分鐘的播客訪談中重申他的許多抱怨，包括宣稱2020年大選舞弊、他是特別檢察官穆勒(Robert Mueller)獵巫行動(witch hunt)的受害者，以及批評潘斯等共和黨人不願支持他推翻「違法的選舉結果」等。

此外，川普強調他沒有向拜登認輸，「這是舞弊的選舉，我從沒認輸」。

川普在節目中談及數名可能的共和黨接班人選時表示，共和黨潛在總統候選人「高手雲集」(deep bench)，「我可能稍晚決定」。

佛州州長德桑提斯獲得保守派的青睞，且在因應新冠肺炎疫情時不甩專家意見，讓佛州維持最高度的開放性。川普說，「他在佛州做得很棒」。

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)向來積極挺川，帶頭反對國會於1月6日認可拜登選舉結果，大肆反對川普的推特禁令並指控科技公司「審查權」，獲得川普讚賞「有真正的膽識對抗科技公司」。

前總統川普22日受訪透露，假如他2024年不再競選總統，最可能的接班人選是佛州州...
前總統川普22日受訪透露，假如他2024年不再競選總統，最可能的接班人選是佛州州長德桑提斯(左)。(美聯社)

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