遣高官急訪墨西哥、瓜地馬拉 白宮：邊境沒有危機
美墨邊境無證移民問題延燒，拜登政府面臨壓力；雖然白宮堅稱邊境沒有「危機」，不過國家安全會議(NSC)22日表示，政府將派遣負責邊境事務的高級官員前往墨西哥、瓜地馬拉商討此事，而備受批評的限制媒體參訪收容所的政策，也有望在本周取消。
NSC發言人霍恩(Emily Horne)表示，南部邊境協調委員傑各布森(Roberta Jacobson)及總統特別助理、國安會西半球事務資深主任龔薩雷茲(Juan Gonzalez)首先將前往墨西哥與當地官員接觸，「擬議實質而人道的行動計畫，管理移民問題。」
霍恩表示，龔薩雷茲將與國務院北方三角(薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯)特使朱尼嘉(Ricardo Zuniga)繼續前往瓜地馬拉，與當地官員、社群團體，及非政府組織(NGO)等會面，以商討「造成當地移民潮的根本因素」，並「為當地打造更有希望的未來」。
中美大量移民者聚集美墨邊境，儘管拜登政府只收容兒童，卻仍應接不暇，被部分共和黨人視為「邊界危機」，甚至「災難」；不過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日仍堅持，此事並非危機，「為了逃離恐怖局勢而聚集在本國邊境的兒童，不能稱為危機」。
另一方面，拜登收容兒童，卻不開放媒體進入收容所的作法，也備受外界抨擊；Getty Images攝影記者摩爾(John Moore)在推特上批評，這是從布希、歐巴馬，甚至因為採「零容忍」政策，造成骨肉分離而受到激烈批評的川普，都不曾有過的舉動。
對此，眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)22日表示，他可以確定本周末之前，媒體將可參訪，「不然，這會成為問題」。白宮當天未對此有正面回應，僅表示不排除將有政策變化。
拜登本人目前仍以國內經濟復甦為重，不過將在未來「某個時間點」視察美墨邊境。
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