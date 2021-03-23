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遣高官急訪墨西哥、瓜地馬拉 白宮：邊境沒有危機

編譯洪毅／綜合22日電
拜登政府一直不讓邊界無證童及無證客被留置的實際生活情況。圖為德州民主黨國會眾議員庫艾勒22日獨家公布一組無證童被拘留的照片，顯示拘留中心爆滿，人擠人的悪劣情況。(美聯社)
拜登政府一直不讓邊界無證童及無證客被留置的實際生活情況。圖為德州民主黨國會眾議員庫艾勒22日獨家公布一組無證童被拘留的照片，顯示拘留中心爆滿，人擠人的悪劣情況。(美聯社)

美墨邊境無證移民問題延燒，拜登政府面臨壓力；雖然白宮堅稱邊境沒有「危機」，不過國家安全會議(NSC)22日表示，政府將派遣負責邊境事務的高級官員前往墨西哥、瓜地馬拉商討此事，而備受批評的限制媒體參訪收容所的政策，也有望在本周取消。

NSC發言人霍恩(Emily Horne)表示，南部邊境協調委員傑各布森(Roberta Jacobson)及總統特別助理、國安會西半球事務資深主任龔薩雷茲(Juan Gonzalez)首先將前往墨西哥與當地官員接觸，「擬議實質而人道的行動計畫，管理移民問題。」

霍恩表示，龔薩雷茲將與國務院北方三角(薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯)特使朱尼嘉(Ricardo Zuniga)繼續前往瓜地馬拉，與當地官員、社群團體，及非政府組織(NGO)等會面，以商討「造成當地移民潮的根本因素」，並「為當地打造更有希望的未來」。

中美大量移民者聚集美墨邊境，儘管拜登政府只收容兒童，卻仍應接不暇，被部分共和黨人視為「邊界危機」，甚至「災難」；不過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日仍堅持，此事並非危機，「為了逃離恐怖局勢而聚集在本國邊境的兒童，不能稱為危機」。

美墨邊境無證移民問題延燒，拜登總統將派南部邊境協調委員傑各布森等高官將前往墨西哥...
美墨邊境無證移民問題延燒，拜登總統將派南部邊境協調委員傑各布森等高官將前往墨西哥與瓜地馬拉，與兩國官員擬同實質而人道的行動計畫，管理移民問題。(美聯社)

另一方面，拜登收容兒童，卻不開放媒體進入收容所的作法，也備受外界抨擊；Getty Images攝影記者摩爾(John Moore)在推特上批評，這是從布希、歐巴馬，甚至因為採「零容忍」政策，造成骨肉分離而受到激烈批評的川普，都不曾有過的舉動。

對此，眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)22日表示，他可以確定本周末之前，媒體將可參訪，「不然，這會成為問題」。白宮當天未對此有正面回應，僅表示不排除將有政策變化。

拜登本人目前仍以國內經濟復甦為重，不過將在未來「某個時間點」視察美墨邊境。

三歲無證童被父母自宏都拉斯帶來美墨邊境，偷渡闖關不成後，被聯邦海關邊界探員送回墨...
三歲無證童被父母自宏都拉斯帶來美墨邊境，偷渡闖關不成後，被聯邦海關邊界探員送回墨西哥前，20日在德州布朗士維爾的人道關懷中心等候被遣返出境。(美聯社)

拜登政府一直不讓邊界無證童及無證客被留置的實際生活情況。圖為德州民主黨國會眾議員...
拜登政府一直不讓邊界無證童及無證客被留置的實際生活情況。圖為德州民主黨國會眾議員庫艾勒22日獨家公布一組無證童被拘留的照片，顯示拘留中心爆滿，人擠人的悪劣情況。(Getty Images)

一批被逮捕的無證客18日自美境遣送回墨西哥境內後，聚集在美墨邊界的麥卡倫-伊達爾...
一批被逮捕的無證客18日自美境遣送回墨西哥境內後，聚集在美墨邊界的麥卡倫-伊達爾戈大橋的橋墩下。(美聯社)

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