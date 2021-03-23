拜登上任後首度站台 助亞市市長拚連任
喬治亞州亞特蘭大市近來備受關注，除了上周發生的按摩院槍擊案造成六名亞裔身亡事件外，亞特蘭大也將舉行下一任市長選舉。民主黨籍現任市長凱夏·巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)宣布將競選連任後，拜登總統將在3月26日舉行的募款會上，首度以總統身分為她站台募款。
巴頓斯能成為拜登第一個以總統身分為她站台的市長，並不令人意外。
在拜登競選總統期間，巴頓斯盡心盡力為拜登輔選。她不但為拜登到愛阿華州跑行程，也在2020年民主黨全國黨代表大會上為拜登拉票，讓拜登成為自前總統柯林頓(Bill Clinton)後，第一位取得喬治亞州總統選舉人票的民主黨候選人。
此外，今年年初在喬治亞州舉行的聯邦參議員選舉，巴頓斯也與拜登密切合作，共同協助沃諾克(Raphael Warnock)擊敗時任參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，使其成為喬治亞州的首位非裔參議員。
拜登就職後，曾打算延攬巴頓斯入閣，任命其為聯邦小企業管理署(Small Business Administration, SBA)署長，但巴頓斯決意要參加亞特蘭大市長連任選舉，因此婉拒拜登的邀請。
目前巴頓斯主要的競爭對手，是亞特蘭大市議會議長費莉西亞‧摩爾(Felicia Moore)，她在今年1月28日宣布參選市長。
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