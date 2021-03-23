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報復歐盟 中國宣布制裁歐洲10人4機構

編譯中心／綜合22日電 
歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)22日宣布制裁四名中國新疆官員，以懲罰他們犯下侵犯和虐待行為，堅決捍衛人權。這一決定引起中方的反制裁。(美聯社)
歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)22日宣布制裁四名中國新疆官員，以懲罰他們犯下侵犯和虐待行為，堅決捍衛人權。這一決定引起中方的反制裁。(美聯社)

中國外交部22日晚宣布，對十名歐洲議會和歐盟國家議員以及四個歐洲機構實施制裁，以報復歐盟當天決定以迫害人權為由制裁中國官員及機構，並聲稱中國捍衛國家主權、安全的決心堅定不移。

中國外交部說，被制裁的相關人員及其家屬被禁止入境中國、香港及澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國進行往來。

根據中國外交部官網晚間公布，被制裁的十人中，五為歐洲議會議員，荷蘭、比利時、立陶宛國會議員各一人。二人分別為長期研究新疆人權問題、日前被新疆民眾「控告」的德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)，以及瑞典亞洲研究學者葉必揚(Bjorn Jerden)。

至於被制裁的四個機構，分別是歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心(MERICS)及丹麥民主聯盟基金會(Alliance of Democracies Foundation)。

中國外交部聲稱上述十人及四個機構「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」。

美國聯合英國、加拿大和歐盟22日宣布以中國「種族滅絕」為由，制裁新疆官員。圖為民...
美國聯合英國、加拿大和歐盟22日宣布以中國「種族滅絕」為由，制裁新疆官員。圖為民眾2月19日在華府抗議新疆設「再教育營」。(路透)

歐盟當天舉行外長會議，批准對全球嚴重侵犯人權的行為進一步制裁，涉及事項包括中國大規模拘留新疆的維吾爾族人、北韓的鎮壓行為、利比亞的殺害和強迫失蹤案件等。其中對中國制裁四人，包括前新疆政法委書記朱海侖、維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正。這是自1989年六四天安門事件以來，歐盟首次對北京實施這類制裁。

中國外交部稱歐盟是「基於謊言和虛假信息」，對中國有關個人和實體實施單邊制裁。此舉「罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關系基本準則，嚴重損害中歐關係」，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

對於中國宣布制裁支持新疆人權議題的歐洲議會議員，歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏強烈批評說，這凸顯北京對民主的蔑視，他並強調歐洲不會畏縮。

美國聯合英國、加拿大和歐盟22日宣布以中國「種族滅絕」為由，制裁新疆官員。圖為設...
美國聯合英國、加拿大和歐盟22日宣布以中國「種族滅絕」為由，制裁新疆官員。圖為設在新疆大阪城的「再教育營」。(路透)

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