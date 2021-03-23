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批種族滅絕 美聯合盟友制裁新疆官員

記者張文馨／華盛頓報導

美中上周在阿拉斯加外交高層對話不歡而散後，美國隨即聯合英國、加拿大與歐盟，22日宣布制裁新疆官員；此外，美國、澳洲、加拿大、紐西蘭與英國的外交部長也發布聯合聲明，指中國侵犯人權「證據確鑿」，要求中方立即停止壓迫維吾爾族，釋放被拘留者。

國務卿布林肯(Antony Blinken)透過聲明稿宣布，制裁新疆生產建設兵團政委王君正，和新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國；歐盟、英國與加拿大宣布制裁4名中國官員和1個實體，除王君正和陳明國外，還包括前新疆政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，以及新疆生產建設兵團公安局，被制裁者將面臨旅遊限制和凍結資產。

路透報導，這是1989年六四天安門事件以來，歐盟首次對中國採取類似措施；但美國和歐盟、英國、加拿大制裁名單部分不同，一名國務院發言人表示，包括朱海侖在內的個人與實體，美國財政部去年均已指定，制裁仍有效。

其中，美國和加拿大均在聲明中以「種族滅絕」(genocide)，形容中國壓迫維吾爾的行為；國務院表示，正當國際譴責聲浪上漲，中國持續致力於新疆地區的種族滅絕和人權犯罪，呼籲中方停止壓迫維吾爾族，並釋放所有被拘留者。

前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)任內稱，發生在新疆地區的人權壓迫是「世紀污點」，卸任前並認定新疆存在「種族滅絕」，繼任的布林肯也同意這項說法。

「惡意散布謊言」 北京反制

中國外交部以「惡意散布謊言和不實訊息」，對10名歐盟官員或學者、4個實體實施制裁，相關官員將被無法入境中國、香港和澳門，與被制裁官員有關的公司和機構，也被限制和中方做生意。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki )在例行記者會說，相信中國很清楚，美國政府比起過去四年，和盟友的合作更為緊密；也會在與世界盟友和夥伴諮商下，評估接下來的行動。

「無法忍受議題」 美將回擊

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)接受MSNBC訪問表示，美方願和中國在利益重疊之處合作，並不意味著包括氣候、伊朗等問題是「中國施恩美國」，「也不是美國要在其他議題上退讓交換」。

「美國會在無法忍受的議題上回擊。」蘇利文說，這就是美國與盟國合作對中方制裁的原因。

負責制裁行動的外國資產管制辦公室(OFAC)主任加奇(Andrea Gacki)表示，中國當局將持續因為發生在新疆的暴行面臨後果。

財政部表示，OFAC據此實施制裁，這2名新疆官員直接或間接擁有50%以上的任何實體以及所有財產與財產權益，不論在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，並必須向OFAC報告。

此外，被問到中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在上周登場的美中外交高層會議開場白「暢談」超過15分鐘，蘇利文以「轉移焦點」(whataboutism)回應說，「這是老把戲了，以前沒用，現在也是。」

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