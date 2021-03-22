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拜登對中強硬政策 國會議員：將成兩黨支持議題

編譯潘勛／綜合21日電

國會議員21日表示，拜登政府若決定要真的強硬對付中國，此一政策將獲全美政界不分派系一致支持，從進步派、「美國優先」民族主義分子，乃至注重國家安全的傳統鷹派，莫不如此。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，印第安納州共和黨聯邦參議員楊恩(Todd Young)表示，拜登想重振兩黨合作，只有從中國議題著手；他期盼能與拜登合作，確保美國的創新力、競爭力及成長，都超越中國，叫中國的資本枯竭，無法再建設其囚民為奴的國度、橫行大洋的海軍。

抱持相同看法的共和黨國會議員不止楊恩；民主黨參院多數黨領袖舒默也在尋求兩黨支持，對中國有所行動，希望能在今年春季就能立法成功。

舒默表示，對付中國的配套法案，必須符合三大元素：第一是美國在製造業及創新方面保持競爭力；第二，美國與北約、印度結盟，以便「揭穿、懲治並一勞永逸終結中國掠奪式的所作所為」。

舒默說，「立法對付中國，兩黨均大力支持」，他已下令給參院各委員會主席，「與共和黨同仁共事」，讓法案快速過關。

參院少數黨領袖麥康諾也表示，若說有任何議題已經成熟，可兩黨一致同意立法，那便對付中國；他表示，增加軍事開支「是關鍵的第一步」，另半導體及科研方面，都是兩黨妥協的出口。

唯一令人憂心的是反中情緒會助長種族仇恨，攻擊亞裔；夏威夷州民主黨聯邦參議員夏茲(Brian Schatz)表示，官員們就描述中共政權與中國人民對立一事，必須極為精準，鑑於華裔及亞裔在美國社會遭遇到的事件，全國都得做到目標精準。

兩黨觀察家均表示，華府被迫尋求對中共識，北京鎮壓香港民主、凌虐少數民族維吾爾人、擴大偵監全國、還就言論方面與美國公司對幹，在在震驚全美；軍方鷹派另擔心中共對美盟友如台灣的威逼，同時擴張中的中國科技公司恐將危及美國國家安全。

中國 美國優先 拜登

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