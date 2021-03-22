美日釣魚台周邊聯合軍演 日媒：最快年內舉行

日本訓練艦「旗風號」(右)、美軍飛彈巡洋艦「碉堡山號」(中)、「瀨戶雪號」(左)和日本海自衛隊驅逐艦「夕霧號」2月底在太平洋舉行聯合軍演。(取材自美國太平洋艦隊)

美國和日本 傳出將合作因應台灣海峽局勢，日本媒體指出，美、日兩國政府也開始磋商最快今年內舉行防衛釣魚台 列嶼(日本稱尖閣諸島)的大規模聯合軍事演習。

日本經濟新聞報導，美、日兩國政府開始磋商舉行防衛釣魚台列嶼的聯合軍演，預料屆時日方將出動陸上、海上、空中自衛隊，美方將出動陸戰隊及空軍參與。

中國 2月將海警局定位為準軍事組織的「海警法」，授權海警局必要時可開火。美日認為有必要加強合作以防不測。

報導說，釣魚台周邊在中國實施「海警法」後，中國海警船仍頻繁航行在「領海」外側的鄰接海域，也多次入侵「領海」，有時海警船上搭載著看似是機關砲的武器。日本政府擔憂中國試圖片面改變現狀。

「讀賣新聞」說，不願具名的日本政府高層官員表示，過去日本和美國一向避免在釣魚台海域聯合軍演，憂心此舉會「升高和中國之間的緊張情勢」。

中國今年的國防預算比上一年增加6.8%，持續維持高成長，2011年以來的十年間已增為2.3倍。

日本防衛大臣岸信夫19日在富士電視台節目上強調，為了守護釣魚台等島嶼，有必要進行演訓，美日要進行聯合演訓提高因應能力，展現影響力給對方看。

美日外交、國防部長16日在東京舉行「二加二會談」時，雙方同意將在包括釣魚台在內的西南群島周邊舉行演訓。

報導說，美國擔心釣魚台、台灣會發生軍事衝突。二加二會談的共同聲明表示重視台灣海峽的和平與安定。岸信夫與美國國防部長奧斯丁16日舉行會談時，兩人都認為中國大陸與台灣的軍力差距逐年擴大。

美國一向的態度是對釣魚台主權未採特定立場，但同意日本擁有釣魚台列嶼行政管轄權，並多次重申釣魚台是美日安保條約適用範圍。