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美墨邊境移民激增 逾5000無證兒童拘留

編譯陳韻涵林梅婕／綜合20日電
一批非法進入美國後尋求政治庇護的中北美洲移民，在德州的美國邊境被遣返到墨西哥。(路透)
一批非法進入美國後尋求政治庇護的中北美洲移民，在德州的美國邊境被遣返到墨西哥。(路透)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)表示，邊境目前至少有5000名無大人陪伴的未成年人，且在持續增加，在新冠肺炎疫情未歇之際，對邊境管理形成空前壓力，其中又以美墨邊境的格蘭德河(Rio Grande)的情況最嚴重；移民當局在營利的拘留中心收容非法移民，招致議員及公衛專家撻伐後宣布，部分抵美的非法移民家庭將安置在非營利機構經營的旅社。

拜登亟欲解決美墨邊境非法移民暴增的問題，但拒以「危機」形容當前情況，燙手山芋包括無伴未成年人激增，還得加快把這些人移出政府的監護中心。

CNN報導，逾600名未成年人已經被收留十多天，超過衛生部(HHS)規定的72小時時限；邊境巡邏隊(BP)表示，未成年人目前在像監獄的拘留中心平均停留超過五日。

路透引述消息人士報導，總部在聖安東尼奧(San Antonio)的社福機構Endeavors將監管德州和亞利桑納州的旅社型「家庭收容所」；該機構與非其他營利合作，首批將提供七處旅社、1400個床位，供非法入境的弱勢家庭暫時棲身。

移民機構這項變革標示著拜登政府將非法移民家庭從營利機構轉往非營利組織收留的轉捩點。

拜登今年1月指示司法部別再與私人收容機構續約，但此規範不包含移民及海關執法局(ICE)管轄的移民監獄。

ICE發言人表示，截至17日，約有1200位非法移民押在德州的兩所家庭拘留中心，第三所地處賓州的機構已不再收留家庭。

另據華郵消息人士及兩位國土安全部(DHS)官員透露，CBP請求用專機將大批移民送往美加邊境的審查機構。

千餘名非法移民包含家庭和無伴未成年19日抵達格蘭德河，另有前一晚不及送審的千餘人，德州邊境處理量超載，不得不請求ICE提供專機協助。

這並非邊境保護局首次請求專機支援，前總統川普執政期間也曾在2019年面臨大批非法移民入境的情況，邊境官員當時也曾請ICE派專機協助。

疫情爆發後，川普發布公共衛生緊急命令，將許多非法移民遣送回墨西哥；格蘭德河移民收容所都已爆滿，ICE只能先將部分移民送往德州艾爾巴索(El Paso)。DHS表示，聯邦急難管理局(FEMA)將提供1億1100萬元協助政府單位及非營利組織處理邊境問題。

目前有逾5000無證兒童在邊境被關押，而移民拘留所的條件簡陋，德州州長艾伯特批評...
目前有逾5000無證兒童在邊境被關押，而移民拘留所的條件簡陋，德州州長艾伯特批評拜登政府的移民政策導致了人道主義危機。(路透)
拜登總統上台以來，美墨邊境的非法移民暴增；圖為19日在德州邊境，偷渡客抱著小孩涉...
拜登總統上台以來，美墨邊境的非法移民暴增；圖為19日在德州邊境，偷渡客抱著小孩涉水越境進入美國。(路透)
今年以來在美墨邊境非法越境的中北美州移民大增；圖為19日在德州邊境，墨西哥偷渡客...
今年以來在美墨邊境非法越境的中北美州移民大增；圖為19日在德州邊境，墨西哥偷渡客帶著小孩穿越山丘和河流進入美國。(路透)

非法移民 美墨邊境 ICE

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