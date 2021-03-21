「飲用水都沒有」 德州州長批拜登政策釀人道災難

目前有逾5000無證兒童在邊境被關押，而移民拘留所的條件簡陋，德州州長艾伯特批評拜登政府的移民政策導致了人道主義危機。(路透)

美墨邊境 問題延燒，聚集到邊境的兒童激增；共和黨籍的德克薩斯州長艾伯特(Greg Abbott)指控，部分收容設施連正常的飲用水都沒有，且新冠疫情嚴峻，成了「人道災難」。

德州 米德蘭郡(Midland County)的收容所疫情嚴峻，截至本月17日，當地485名兒童中，多達53人新冠檢測陽性，比率超過十分之一；目前此收容所已暫停接受兒童。

德州官員還警告，當地的石油業，可能讓井水被砷等毒物汙染，因此該收容所的水只能用來洗衣服或上廁所，若要飲水則另備有瓶裝水。事實上，該收容所根本沒有德州環境品質委員會(TCEQ)認可的供水設施。

雖然當地有紅十字會支援，但是米德蘭郡收容設施的匿名官員向美聯社透露，多數紅十字成員不會說西班牙語，另外，設施沒有足夠的衣服，也沒有專業人員處理讓兒童與家人團聚的事宜，像是「在起飛的同時製造一架飛機」。

如此環境，讓艾伯特接受福斯新聞網(Fox News)訪問時指出，這是「人道災難」，指拜登 政府在保護無成人陪伴兒童上有「重大失敗」；九名共和黨籍聯邦參議員也在20日聯名致信拜登政府，批評其對邊境問題的處理方式，呼籲國土安全部(DHS)和衛生部不要再打迷糊仗。

拜登政府多會驅逐越境民眾，除無成人陪伴的兒童外，但這導致越來越多兒童往邊境聚集，目前在收容所的兒童達到1萬4000人，是川普時代高峰的三倍以上，當時川普尚且面臨「把兒童關進籠子裡」的批評，加上之前德州面臨暴風雪的輿論指責，讓共和黨人不會放過此批評機會。

而在民主黨這邊，國會眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)仍表示，當前美墨邊界局勢不是「危機」，一切都在政府的「控制當中」。