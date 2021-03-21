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歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸

編譯潘勛、柯立偉／綜合20日電
一批非法進入美國後尋求政治庇護的中北美洲移民，在德州的美國邊境被遣返到墨西哥。(路透)
一批非法進入美國後尋求政治庇護的中北美洲移民，在德州的美國邊境被遣返到墨西哥。(路透)

自1月20日就職以來，拜登政府推翻前朝許多移民措施，但也導致美墨邊境無證客暴增，移民當局疲於應付，拜登政府雖諉罪於前總統川普搞砸移民系統，留下爛攤子，但看來只能回到川普的老方法，肆應當前移民狂增的危機，拜登近日強調，絕大多數非法跨越邊境者都被立即遣返。

美聯社20日報導，自拜登就職以來，美墨邊境官員便發現非法移民入境數大增；丕優研究中心指出，2月發現1萬8945人攜家帶眷以及9297名孤身兒童越境，比1月分別增加168%及63%，對處理及收容作業造成龐大挑戰，由於兒童所需的照顧比成人更多，這樣的人數激增對後勤物流是很大的考驗。

拜登日前接受美國廣播公司(ABC News)訪問，回答政府是否曾預料孤身未成年移民會跟全家移民、成人移民一樣大增時，拜登表示，相信到4月，政府就會有足夠的床數，收容目前無處可去的移民兒童；他另強調，有件事必須攤開來講，就是非法跨越邊境的人，絕大多數都要立即遣返。

拜登及其他政府官員近日升高動作，呼籲移民別再前來；駐瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多美國大使館均向民眾大放送，強調非法赴美有多危險。

路透報導，目擊者表示，因為墨國塔毛利帕斯州已拒絕收容帶小小孩偷渡的人，美國只好把他們載到距被捕地甚遠的地方，再趕進墨西哥；此舉顯示，拜登正在收緊手段處理美墨邊境人道危機。

白宮方面說拜登政府面臨川普卸任後留下的爛攤子，已經很盡力在維持美墨邊境秩序；例如將派遣負責救災的聯邦緊急事務管理署(FEMA)協助移民當局加速邊境無人陪伴小偷渡客的安置措施。

相比於川普時期，拜登政府對移民的容忍度明顯較大，但也不是來者不拒。先前拜登曾呼籲拉美的潛在移民人口「不要再來了」，但邊境地區移民人口的激增顯然反映出拜登喊話無效。由於墨國近來已拒絕美國遣送帶有未成年兒童的家庭，許多人因此被送往更遠的地方，甚至被送回其母國。這樣的措施，顯示拜登政府對非法移民日漸強硬，可能會走回川普的老路，殊途同歸。

非法移民 拜登 美墨邊境

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