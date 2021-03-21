英變種病毒占美病例3成 佛奇警告：疫情恐因鬆懈再反撲

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇19日表示，新冠肺炎可能隨著國人鬆懈防疫而再次回溫。(美聯社)

在全國疫苗接種進度超前，各州陸續解封之際，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)19日晚接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時警告，新冠肺炎可能隨著國人鬆懈防疫而再次回溫；佛奇表示，率先在英國發現的「B.1.1.7」變種病毒約占全美病例的30%，遍布至少94郡，恐於月底或4月初成為主要的新冠肺炎感染源。

天氣逐漸回暖加上新冠病毒疫苗接種成效顯著，約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至20日，美國至少2978萬2076人確診、已知54萬1909人死亡。

近幾周，每日平均新增約5萬5000例到6萬例，部分人揣測，疫情 可能就要結束了；但佛奇警告，5萬5000例令人憂心且可能反彈激增。

佛奇受訪當天，全美新增逾6萬確診病例，其中佛州 總確診數破200萬

「疫情數據沒有持續下降，反而停滯在上升後的穩定水準」；現年80歲的佛奇說：「一旦停滯期結束，有很高的風險會再掀起一波高峰，我們已經有前例可循。」

他接著說：「別不成熟地宣告勝利，我們還有很長一段路要走，每天5萬多例非同小可，卻是我們的處境，我們要讓數據持續遞減。」

JHU於20公布的數據顯示，19日新增6萬1831例，較18日的6萬381多，惟較11日的6萬2404例要少。

佛州衛生廳20日宣布，佛州累計確診總數突破200萬人，成為繼加州和德州之後，跨越此門檻的第三州。

在JHU新冠死亡人數統計方面，20日通報1535人病歿，較18日的1611例，以及12日的1589例要少；但上周伊始，每日死亡人數一度降至576例，接近周末又破千例。

歐洲多處目前出現疫情回溫的情況，再度走回封鎖避疫的老路。

佛奇擔心，若國人持續鬆懈防疫，恐重蹈覆轍；他說：「歐洲在疫情爆發動態，往往提早我們三到四周；他們的(疫情曲線)上升、下降、停滯穩定高點；他們取消防疫政策，拿下口罩，重啟酒吧，做盡我們勸阻大家的行為，如今再度面臨封鎖避疫，確診率增加5到10%。」

佛奇說：「我希望這種惡性循環不要再發生，但看似正要重演。」他鼓勵人們持續戴口罩、維持社交距離，防止病毒再次擴散。

率先在英國發現的B.1.1.7變種病毒目前約占全美病例的30%，約94郡、50個行政轄區都傳出變種毒株的個案。專家去年秋季在美國發現B.1.1.7，CDC截至18日的基因定序確認累計5567例病例，此毒株可能在月底或下月初成為主要感染源。

英國醫學期刊(British Medical Journal)最新研究再次證實，B.1.1.7的傳染力比原本的新冠毒株更強約64%。