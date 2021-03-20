研究：低劑量阿斯匹靈 有助染疫抗血栓

最新研究指出，低劑量的阿斯匹靈可防止新冠肺炎病患出現血栓，降低住進加護病房、使用呼吸器以及死亡的風險。(Getty Images)

喬治華盛頓大學發表在「麻醉與止痛」(Anesthesia & Analgesia)期刊的最新研究指出，低劑量的阿斯匹靈可防止新冠肺炎 病患出現血栓，降低住進加護病房、使用呼吸器以及死亡的風險。

重症新冠肺炎患者有高凝血症或較高的血栓風險，但與治療新冠肺炎常用、整套療程要價數千元的瑞德西韋(remdesivir)相比，阿斯匹靈為非常容易取得的藥物，且要價便宜，一顆僅要價幾分錢。阿斯匹靈能防止血栓，因此醫生常建議心臟疾病患者每日少量服用。

喬治華盛頓大學醫學院麻醉與加護助理教授周喬納森(Jonathan Chow，音譯)表示：「我們會開始朝阿斯匹靈的方向研究出自於，所有新冠肺炎患者都出現血栓併發症 ，血栓遍布體內各處。因此我們認為使用阿斯匹靈這類的抗血小板藥物，也就是抗凝血劑可能有效。」

研究人員檢視去年3月至7月間412位患者病例，其中24%在住院24小時內，或入院七天內服用阿斯匹靈；相較之下76%的患者並未服藥。結果發現，服用阿斯匹靈的患者使用呼吸器的比率降低44%，住進加護病房減少43%，院廢死亡也下降47%。

同時也有其他研究有類似發現，一篇在PLOS One期刊的研究針對感染新冠肺炎的3萬名退休 老兵進行調查，與未每日服藥的患者相比，服用阿斯匹靈的病患死亡風險減半。

不過周喬納森表示，喬治華盛頓大學的研究僅進行病例分析，並未隨機挑選病患，給予安慰劑和阿斯匹靈服用。

他指出，英國牛津大學進行的「康復試驗」(Recovery Trial)正在著手進行黃金標準的阿斯匹靈與新冠肺炎試驗，結果將比對服用與未服用阿斯匹靈的患者病狀是否有顯著差異。

阿斯匹靈與新冠肺炎的治療，其實在去年秋季就有初步發現，以預印本的方式發布。隨後便有不同研究皆指向阿斯匹靈不僅能防範新冠肺炎感染，更能減低重症和死亡風險。

周喬納森表示，他希望這次發表能引起更多學者投入研究，進一步證實服用阿斯匹靈與降低肺部損傷的風險。