我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

研究：低劑量阿斯匹靈 有助染疫抗血栓

編譯林育正／綜合19日電
最新研究指出，低劑量的阿斯匹靈可防止新冠肺炎病患出現血栓，降低住進加護病房、使用呼吸器以及死亡的風險。(Getty Images)
最新研究指出，低劑量的阿斯匹靈可防止新冠肺炎病患出現血栓，降低住進加護病房、使用呼吸器以及死亡的風險。(Getty Images)

喬治華盛頓大學發表在「麻醉與止痛」(Anesthesia & Analgesia)期刊的最新研究指出，低劑量的阿斯匹靈可防止新冠肺炎病患出現血栓，降低住進加護病房、使用呼吸器以及死亡的風險。

重症新冠肺炎患者有高凝血症或較高的血栓風險，但與治療新冠肺炎常用、整套療程要價數千元的瑞德西韋(remdesivir)相比，阿斯匹靈為非常容易取得的藥物，且要價便宜，一顆僅要價幾分錢。阿斯匹靈能防止血栓，因此醫生常建議心臟疾病患者每日少量服用。

喬治華盛頓大學醫學院麻醉與加護助理教授周喬納森(Jonathan Chow，音譯)表示：「我們會開始朝阿斯匹靈的方向研究出自於，所有新冠肺炎患者都出現血栓併發症，血栓遍布體內各處。因此我們認為使用阿斯匹靈這類的抗血小板藥物，也就是抗凝血劑可能有效。」

研究人員檢視去年3月至7月間412位患者病例，其中24%在住院24小時內，或入院七天內服用阿斯匹靈；相較之下76%的患者並未服藥。結果發現，服用阿斯匹靈的患者使用呼吸器的比率降低44%，住進加護病房減少43%，院廢死亡也下降47%。

同時也有其他研究有類似發現，一篇在PLOS One期刊的研究針對感染新冠肺炎的3萬名退休老兵進行調查，與未每日服藥的患者相比，服用阿斯匹靈的病患死亡風險減半。

不過周喬納森表示，喬治華盛頓大學的研究僅進行病例分析，並未隨機挑選病患，給予安慰劑和阿斯匹靈服用。

他指出，英國牛津大學進行的「康復試驗」(Recovery Trial)正在著手進行黃金標準的阿斯匹靈與新冠肺炎試驗，結果將比對服用與未服用阿斯匹靈的患者病狀是否有顯著差異。

阿斯匹靈與新冠肺炎的治療，其實在去年秋季就有初步發現，以預印本的方式發布。隨後便有不同研究皆指向阿斯匹靈不僅能防範新冠肺炎感染，更能減低重症和死亡風險。

周喬納森表示，他希望這次發表能引起更多學者投入研究，進一步證實服用阿斯匹靈與降低肺部損傷的風險。

新冠肺炎 併發症 退休

上一則

校園防疫新指南：小學課桌間距縮減為3呎

下一則

78歲前太空人尼爾遜 獲拜登提名掌NASA

延伸閱讀

60歲師久坐少運動 引發腿部深層靜脈栓塞險喪命

60歲師久坐少運動 引發腿部深層靜脈栓塞險喪命
NBA／「不假摔沒哨音」快艇喬治批評裁判 被罰3.5萬元

NBA／「不假摔沒哨音」快艇喬治批評裁判 被罰3.5萬元
路透社統計：歐洲地區染疫致死人數已逾百萬

路透社統計：歐洲地區染疫致死人數已逾百萬
網路女友染疫亡竟發文「我快樂了」… 又有宅男被騙錢

網路女友染疫亡竟發文「我快樂了」… 又有宅男被騙錢

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11

1張圖看疫情：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

2021-03-19 03:00
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪