校園防疫新指南：小學課桌間距縮減為3呎

CDC19日更新學校實體課防疫指南，學生都戴口罩，課桌可相距三呎。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )19日更新學校實體課安全防疫 指南，在學生都戴口罩的情況下，學生課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱練習等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。

CDC原先表示，人與人之間的安全社交距離 為六呎，這讓全美各地學校在恢復實體課時不得不限制人數或調整教學計畫，確保師生有足夠空間，但這也給許多學校造成不便，包括學生必須輪流返校上課，學生因教室不固定無法使用儲物櫃等；防疫指南更新後，各地學校將能迎接更多學生返校，實體課計畫也更靈活。

CDC的新指南包括，只要師生均戴口罩且謹慎防疫，學校可撤除課桌之間的塑料擋板，社區傳播率較低的中學可將課桌間距從原來的六呎縮減至三呎，但若社區傳播率仍較高，則課桌仍須相距至少六呎，小學則不受社區傳播率的限制，所有小學課桌可只間距三呎。

根據CDC新指南，部分校園場所的安全社交距離仍須維持六呎，包括圖書館以及無法戴口罩的區域，例如餐廳，在人多聚集或有多人同時講話、唱歌等的場合也須保持至少六呎距離，包括合唱練習、體育活動等；此外CDC規定，教師仍須與其他教師和所有學生維持六呎距離。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，新的防疫指南將加速學校安全重開，促進師生適應恢復實體課，對學生的課業、社交和心理健康都有好處。

CDC從去年開始建議學校遵守六呎安全距離的防疫指南，但根據世界衛生組織(WHO)的建議，一米(相當於三呎多)的社交距離對學校來說已足夠安全，因此在CDC更新防疫指南前，全美已有部分州的學校自行將安全社交距離縮減為三呎，麻州近日一項研究也指，課桌間距三呎和六呎的學校，病毒傳播率並無明顯變化。

CDC社區防疫控制負責人馬瑟提(Greta Massetti)也表示，兒童、青少年染疫出現嚴重病症的機率較小，傳播病毒的機率也不像成年人高，因此三呎對學校來說是安全社交距離。

不過也有專家擔心三呎距離將導致疫情反彈，新州羅格斯大學(Rutgers University)兒科及全球公衛教授凱勒門( Lawrence Kleinman)表示，只有在所有人戴口罩並嚴格遵守防疫指南的情況下，三呎才是安全距離，但這難以達成，他也稱若學校課桌僅距三呎，他不會將孩子送去學校。