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78歲前太空人尼爾遜 獲拜登提名掌NASA

記者張聲肇／綜合報導
前太空人、國會議員尼爾遜(右) 19日獲拜登總統提名為太空總署(NASA)署長。(路透)
前太空人、國會議員尼爾遜(右) 19日獲拜登總統提名為太空總署(NASA)署長。(路透)

拜登總統19日提名太空人、國會議員尼爾遜（Bill Nelson）出任太空總署(NASA)署長；尼爾遜說，若獲國會通過任命，他將領導全署進入無限可能的「精彩未來」。

尼爾遜是1986年1月挑戰者號(Challenger)太空梭出意外前十天，剛從外太空完成任務返回地球的太空人，也曾代表佛州出任國會議員，現職是太空總署顧問。

太空總署計畫2030年前再度派員登月，不過，現在得多仰賴民間公司，甚至外國支援，來達成目標。

尼爾遜說，「總署員工散發出樂觀、創意和實幹精神，團隊在我們冒險探索全宇宙之際，持續完成看似不可能的任務。」

現年78歲的尼爾遜在佛州卡納維爾角附近長大，1986年元月12日隨哥倫比亞號太空梭升空時，還身兼民主黨的國會議員。

當時的任務指揮官波頓（Charles Bolden Jr.）經他推薦，在歐巴馬任總統時，出任太空總署署長。

波頓團隊返抵地球十天後，挑戰者號升空後不久，在全國電視觀眾及現場民眾眼前爆炸，七名太空人，包括第一位「教師太空人」殞命。

尼爾遜是讀法律出身，曾在陸軍後備部隊服役，1979年到1991年當了六屆國會眾議員，2000年當選參議員，一直連任到2018年，輸給當時共和黨州長史考特為止。

2017年，川普提名也是國會議員的布萊登斯坦當署長時，尼爾遜批評說，太空總署署長不應該「政治任命」而應「無政黨屬性。」

布萊登斯坦19日很大器的不但不「記仇」，反而對尼爾遜稱讚有加，還呼籲國會盡速確認其任命案。

布萊登斯坦說，尼爾遜的政治背景夠硬，取得國會和白宮的合作沒有問題，外交技巧也夠好，足以領導國際合作，讓美國太空人重返月球，甚至登上火星，更夠影響力替太空總署爭取豐足的預算。

同州的共和黨參議員魯比歐等國會議員認同布萊登斯坦的說法，紛紛表示支持總統的提名。魯比歐說，振興佛州的太空業和領導美國的太空計畫，沒有比尼爾遜更好的人選，提名他也顯示拜登體認到贏得21世紀太空競賽的必要。

太空 提名 佛州

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