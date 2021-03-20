拜登小跑步登機 「風大」絆倒三次 白宮：百分百沒事

拜登總統19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，半途在樓梯上踉蹌跌了三跤。(截圖自ABC影片)

拜登 總統19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地(Joint Base Andrews)準備登上「空軍一號」專機時，半途在樓梯上踉蹌跌了三跤，一度膝蓋跪地，最後他快快站起、緊扶欄杆到達機門口，並轉身向眾人行舉手禮致意。

拜登總統19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，半途在樓梯上踉蹌跌倒，一度膝蓋跪地。(截圖自ABC影片)

白宮後來強調，一切都是因為「風太大、總統百分之百沒事」。但這場小意外，再度掀起有關拜登健康和執政能力的議論。

拜登總統19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，半途在樓梯上踉蹌跌了三跤，他到達機門口時，轉身向眾人行舉手禮致意。(截圖自ABC影片)

拜登此行是前往亞特蘭大，準備與當地亞裔社區成員見面。拜登飛亞特蘭大的行程是之前即規畫好要與落選的非裔女性州長候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)會面，但因當地發生按摩院槍擊事件，拜登安排了更多行程。

拜登小跑步登機，在樓梯上絆倒，以右手抓住扶手迅速爬起後，接著又再絆倒了兩次，第三次雙膝著地。最後他爬起身來，順利走到機門口轉身敬禮後，進入機艙。

拜登登機後，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）立即向媒體表示，拜登「百分之百沒事」，正在機上準備他的亞特蘭大之旅。她還說，「外面風很大。風大到我差點也在爬梯時跌倒。」媒體報導，拜登登機時，安德魯斯空軍基地陣風風速每小時19哩。

現年78歲的拜登是美國史上年齡最大的在位總統；雷根（Ronald Reagan）總統卸任時年屆77歲，當選時69歲。川普 當選總統時70歲，今年初卸任時74歲。

拜登健康問題長期以來一直被人質疑，他經常說錯人名和頭銜；18日，他才稱賀錦麗副總統為「賀錦麗總統」。去年12月，他與愛犬「少校」玩耍不慎跌倒，右腳輕微骨裂，須穿上一陣子骨科石膏鞋；這次登機跌跤再次引發外界對他健康和領導能力的擔憂。

與此同時，每日郵報（Daily Mail）指出，絕大部分主要媒體網站都沒有在第一時間報導「拜登跌跤」新聞，包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)在內的共和黨人批評，媒體對拜登摔跤溫和報導，正是主流媒體連續炮轟川普四年後，「善待拜登」的另一個例證。

小唐納的推文還貼出兩張照片開玩笑說，不是風把拜登吹倒了，而是川普揮出的高爾夫球打到拜登。

白宮和拜登陣營經常淡化外界對拜登健康的擔憂。拜登曾在2019年12月公布醫療紀錄，顯示他有心律不整和高膽固醇，但報告描述當時77歲的他「健康，有活力」。