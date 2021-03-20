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「我無嘲諷意思」 普亭願通話 祝拜登身體健康

編譯洪毅／綜合19日電
拜登總統17日受訪時，認同俄羅斯總統普亭為「劊子手」；普亭18日表示，願意與拜登通話；對「劊子手」一事表示「彼此彼此」。圖為兩人於2011年會面。(美聯社)
拜登總統17日受訪時，認同俄羅斯總統普亭為「劊子手」；普亭18日表示，願意與拜登通話；對「劊子手」一事表示「彼此彼此」。圖為兩人於2011年會面。(美聯社)

拜登總統17日表態，認同俄羅斯總統普亭為「劊子手」後，普亭18日表示，願意與拜登通話；不過，普亭也對「劊子手」一事表示「彼此彼此」，並「祝他健康」。

普亭18日在一場紀念俄羅斯兼併克里米亞七周年的活動中表示，將要求外交部在未來幾天內，安排與拜登通話，討論「新冠疫情、區域衝突及其他議題」。

普亭表示：「上次拜登總統(1月26日)開啟通話，而現在，我想邀請拜登總統繼續討論有關議題」，「我們必須繼續推進兩國關係」。

不過，普亭稍早被問及此事時的回應是：「彼此彼此」，並細數了美國用原子彈轟炸日本，蓄奴，屠殺印第安人的歷史，還指這些過往遺害至今，「不然，黑人的命也是命(Black Lives Matter)是怎麼來的？」

被問及會就此向拜登說些什麼時，普亭表示會說「祝他健康」，「我沒有任何嘲諷或玩笑的意思。」

拜登17日接受美國廣播公司新聞網(ABC)訪問，被問到是否認為普亭是劊子手時，拜登回答「是的」；普亭在當天即召回美國駐俄羅斯大使。

與普亭較為「外交」的辭令相比，其他俄羅斯官員則沒有那麼客氣；前總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)嘲諷78歲的拜登，表示「歲月不饒人」；執政黨統一俄羅斯(United Russia)要員圖爾恰克(Andrei Turchak)則稱，此說法反映了「美國政界的狹隘及領導人的駑鈍」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登願意就伊朗等防止核擴散的議題，與俄羅斯持續合作，表示：「拜登總統與普亭總統相識已久」，長期「推進美國及俄羅斯的關係」，「他(拜登)相信我們可以繼續下去」。

但莎奇也表示，拜登對於認同普亭是劊子手一事並不後悔，面對普亭的行動也「不會退縮」。

拜登上任後，對俄羅斯態度極為冷淡，曾稱美國「忽視」普亭所作所為的時代已經結束，對於情報機構有關俄羅斯企圖干預美國大選，支持前總統川普的說法時，拜登表示普亭要為此「付出代價」。

拜登 普亭 俄羅斯

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