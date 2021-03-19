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1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

1億劑疫苗施打「百日目標」提早達陣 將支援墨、加400萬劑AZ疫苗

編譯林梅婕／綜合18日電
美國將向鄰國加拿大及墨西哥支援阿斯特捷利康疫苗。(美聯社)
美國將向鄰國加拿大及墨西哥支援阿斯特捷利康疫苗。(美聯社)

拜登政府上任即將屆滿58天，接種新冠疫苗1億劑的「百日目標」也提前達標；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，全國新冠肺炎疫苗接種次數即將達1億次，比原先計畫的100天超前許多；由於目前國內疫苗供應充足，拜登政府決定先向鄰國加拿大及墨西哥支援阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗。

白宮18日宣布1億劑疫苗接種即將達標，拜登表示：「我很榮幸地宣布，明天是我上任的第58天，而我們將要達成我們的目標」，他並承諾下周會公開疫苗接種下一階段的目標；目前全國已有三種通過緊急使用授權的疫苗，未來10周的疫苗產量有機會達到符合足以讓全國成人接種的目標。

拜登1月20日就職時平均每天可接種100萬劑疫苗，當時的全國疫苗接種人數已達2000萬人，他因此被批評目標短淺不具野心；隨後拜登又修正，將百日目標提升至1億5000萬劑。

目前全國的單日疫苗接種率已達220萬劑，未來幾天疫苗供應量將急遽增加，屆時疫苗接種率還會大幅提升；CDC統計指出，自拜登上任以來累積收到的疫苗接種回報為9600萬劑，但一般回報的數據都會比實際接種的數量再延遲一些，而根據該數據的成長趨勢，18日將完成1億劑疫苗的接種，CDC最快可在19日完成確認這項數據。

拜登政府在目標達成後也宣布，將提供為數有限的疫苗「借貸」給墨西哥及加拿大；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，目前計畫向兩國出口第一批數量共400萬劑的阿斯特捷利康疫苗，墨西哥將獲得250萬劑，加拿大則會獲得150萬劑。

阿斯特捷利康疫苗雖已通過世界衛生組織和歐盟的使用授權，美國仍未完成審核，因此該公司儲備數百萬劑的疫苗，待授權一通過即可向美國出口；但此舉遭外界批評，明明有足夠的疫苗卻不分發至其他可使用的國家，白宮則透露，準備向美國出貨的該疫苗共700萬劑。

由於該疫苗先前疑似會產生血栓症狀，導致多國因安全考量暫停施打，不過在歐盟和英國政府為疫苗安全擔保後，德國、法國和義大利等歐洲國家宣布開始恢復施打。

疫苗 拜登 美國

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