拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

美墨邊境的無證移民危機成為拜登總統上任以來的大難題。圖為尋求政治庇護的瓜地馬拉難民進入德州後被遣返到墨西哥境內。(路透)

拜登 總統就任後面臨的一大難題，就是美墨邊界湧入移民 潮的問題，雖然新政府提出數項方案，但此議題卻面臨民主黨黨內以及在野的共和黨人士攻擊，兩面不討好，讓拜登政府移民政策前景荊棘遍布，而企圖越過邊境 的無證移民對制度改革的期望，恐怕也將越來越渺茫。

「POLITICO」在報導中引述四名消息人士的說法，指拜登政府目前的計畫是，為無人陪伴的未成年人建置緊急收容所，責成聯邦急難管理局(FEMA)支援辦理，考慮安排衛生部(HHS)在邊境協助孩童，政府也將尋找方法以盡速查明孩童監護人。

拜登政府也已尋求在四年內投注40億元，解決造成中美洲國家大量企圖移民者的根本原因，恢復讓部分孩童申請入境的項目等。

然而據報導，拜登身邊的人私下表示擔憂當前的情勢可能讓提出的移民法案卡關，尤其是法案可能將讓1100萬無證件移民者取得公民權。

相較於川普政府對移民的強硬態度，雖然拜登政府以人道考量，將會收容越界的孩童，但是為建置收容所的做法，已引起部分黨內人士不滿，將此舉與川普政府相提並論，聯邦眾議員歐凱秀-科柯茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就表示，兒童收容所「過去、現在、未來」都是「不可接受」的。

共和黨人則批評，就是因為拜登政府著重人道的政策，觸發了更龐大的移民潮，親川普人士還批評，拜登政府的兒童收容所制度讓其移民政策「偽善又天真」。

眾院監督暨改革委員會共和黨人在致國土安全部的信函中表明，就是因為欠缺「前後一致」的計畫以應對危機，才讓局面日益惡化。

POLITICO的報導指出，拜登及其團隊都明瞭，當前的僵局無法快速解決，此政治問題將是很折騰的，而企圖越過邊境的無證移民對制度改革的渺茫期望，也在風雨飄搖中。