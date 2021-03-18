我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

首位華裔閣員 戴琪任貿易代表 參院無異議過關

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國貿易代表(USTR)戴琪。(路透)
美國貿易代表(USTR)戴琪。(路透)

聯邦參院17日罕見以無人反對的表決結果，通過華裔戴琪(Katherine Tai)的美國貿易代表(USTR)人事任命，使她成為美國歷史上首位少數族裔女性貿易代表，也是拜登政府首位華裔閣員，以及首位華裔貿易代表。

來源：The Hill YouTube頻道

參院以98票贊成、0票反對的票數通過戴琪的人事任命，這在當下極為分裂的華府政壇實屬罕見；她上任後的首要工作包括建議拜登總統如何處理中國進口商品的現有關稅，負責美墨加新貿易協定的執行，以及協商終結與歐盟長久以來的商業爭端等。

拜登承諾的制定「以勞工為中心」的貿易政策，戴琪也將扮演關鍵角色；她多年來在政府及公司做幕後工作，此次成為內閣官員，也需在由拜登長期夥伴組成的政策團隊站穩腳跟。

第二代華裔戴琪的父母在中國大陸出生、台灣長大，後移民美國，她中文流利，有超過十年的對中貿易經驗；她不僅受自由派和溫和派民主黨認可，在商業領袖中也廣受好評，先後為貿易代表辦公室和國會眾院歲入委員會(House Committee on Ways and Means)擔任顧問，參與對中貿易爭端處理及強化美墨加協議。

戴琪也被外界視為中國某些貿易政策的批評者，曾在人事聽證會表示，中國須履行第一階段美中貿易協議承諾，華府將探索所有選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體公平競爭。

與川普政府時期貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)強勢的談判風格不同，戴琪處事低調，尤其在2019年草擬新北美貿易協定的協商時廣獲好評，期間既讓民主黨的貿易懷疑派信服，也避免了疏遠美國協商夥伴，以創新方式強化在墨西哥的勞工權利。

戴琪目前是拜登政府內閣唯一的亞裔女性，拜登早先提名另一少數族裔女性Neera Tanden領導白宮預算辦公室，但因兩黨反對而撤回，許多議員及維權團體批評拜登政府未能提名亞太裔出任重要內閣。

拜登 戴琪 中國

上一則

美染疫者連9周少於5.5萬 CDC預測：春假後病亡將增

下一則

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

延伸閱讀

亞城槍殺案 白宮指川普政府稱武漢病毒 威脅亞裔

亞城槍殺案 白宮指川普政府稱武漢病毒 威脅亞裔
拜登批普亭冷酷如「劊子手」 俄火大了 召回駐美大使

拜登批普亭冷酷如「劊子手」 俄火大了 召回駐美大使
等待明確亞城槍手動機 拜登：針對亞裔的暴行令人不安

等待明確亞城槍手動機 拜登：針對亞裔的暴行令人不安
參院無異議通過 戴琪將任首位華裔貿易代表

參院無異議通過 戴琪將任首位華裔貿易代表

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01

1張圖看疫情：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

2021-03-18 03:00
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪