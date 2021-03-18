首位華裔閣員 戴琪任貿易代表 參院無異議過關
聯邦參院17日罕見以無人反對的表決結果，通過華裔戴琪(Katherine Tai)的美國貿易代表(USTR)人事任命，使她成為美國歷史上首位少數族裔女性貿易代表，也是拜登政府首位華裔閣員，以及首位華裔貿易代表。
來源：The Hill YouTube頻道
參院以98票贊成、0票反對的票數通過戴琪的人事任命，這在當下極為分裂的華府政壇實屬罕見；她上任後的首要工作包括建議拜登總統如何處理中國進口商品的現有關稅，負責美墨加新貿易協定的執行，以及協商終結與歐盟長久以來的商業爭端等。
拜登承諾的制定「以勞工為中心」的貿易政策，戴琪也將扮演關鍵角色；她多年來在政府及公司做幕後工作，此次成為內閣官員，也需在由拜登長期夥伴組成的政策團隊站穩腳跟。
第二代華裔戴琪的父母在中國大陸出生、台灣長大，後移民美國，她中文流利，有超過十年的對中貿易經驗；她不僅受自由派和溫和派民主黨認可，在商業領袖中也廣受好評，先後為貿易代表辦公室和國會眾院歲入委員會(House Committee on Ways and Means)擔任顧問，參與對中貿易爭端處理及強化美墨加協議。
戴琪也被外界視為中國某些貿易政策的批評者，曾在人事聽證會表示，中國須履行第一階段美中貿易協議承諾，華府將探索所有選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體公平競爭。
與川普政府時期貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)強勢的談判風格不同，戴琪處事低調，尤其在2019年草擬新北美貿易協定的協商時廣獲好評，期間既讓民主黨的貿易懷疑派信服，也避免了疏遠美國協商夥伴，以創新方式強化在墨西哥的勞工權利。
戴琪目前是拜登政府內閣唯一的亞裔女性，拜登早先提名另一少數族裔女性Neera Tanden領導白宮預算辦公室，但因兩黨反對而撤回，許多議員及維權團體批評拜登政府未能提名亞太裔出任重要內閣。
上一則
美染疫者連9周少於5.5萬 CDC預測：春假後病亡將增
下一則
FB留言