首位華裔閣員 戴琪任貿易代表 參院無異議過關

美國貿易代表(USTR)戴琪。(路透)

聯邦參院17日罕見以無人反對的表決結果，通過華裔戴琪 (Katherine Tai)的美國貿易代表(USTR)人事任命，使她成為美國歷史上首位少數族裔女性貿易代表，也是拜登 政府首位華裔閣員，以及首位華裔貿易代表。

來源：The Hill YouTube頻道

參院以98票贊成、0票反對的票數通過戴琪的人事任命，這在當下極為分裂的華府政壇實屬罕見；她上任後的首要工作包括建議拜登總統如何處理中國 進口商品的現有關稅，負責美墨加新貿易協定的執行，以及協商終結與歐盟長久以來的商業爭端等。

拜登承諾的制定「以勞工為中心」的貿易政策，戴琪也將扮演關鍵角色；她多年來在政府及公司做幕後工作，此次成為內閣官員，也需在由拜登長期夥伴組成的政策團隊站穩腳跟。

第二代華裔戴琪的父母在中國大陸出生、台灣長大，後移民美國，她中文流利，有超過十年的對中貿易經驗；她不僅受自由派和溫和派民主黨認可，在商業領袖中也廣受好評，先後為貿易代表辦公室和國會眾院歲入委員會(House Committee on Ways and Means)擔任顧問，參與對中貿易爭端處理及強化美墨加協議。

戴琪也被外界視為中國某些貿易政策的批評者，曾在人事聽證會表示，中國須履行第一階段美中貿易協議承諾，華府將探索所有選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體公平競爭。

與川普政府時期貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)強勢的談判風格不同，戴琪處事低調，尤其在2019年草擬新北美貿易協定的協商時廣獲好評，期間既讓民主黨的貿易懷疑派信服，也避免了疏遠美國協商夥伴，以創新方式強化在墨西哥的勞工權利。

戴琪目前是拜登政府內閣唯一的亞裔女性，拜登早先提名另一少數族裔女性Neera Tanden領導白宮預算辦公室，但因兩黨反對而撤回，許多議員及維權團體批評拜登政府未能提名亞太裔出任重要內閣。