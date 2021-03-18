美指俄干預大選 拜登：普亭是「殺手」 要付出代價

拜登總統(左)17日接受ABC新聞網專訪，針對俄羅斯干預美國總統大選，拜登認為俄羅斯總統普亭(右)是「殺手」，並指普亭將為干涉美國大選「付出代價」。(Getty Images)

拜登 總統16日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)專訪，針對俄羅斯 干預美國總統大選 ，拜登同意俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)是「殺手」，並指普亭將為干涉美國大選「付出代價」。

來源：Guardian News YouTube頻道

在拜登這番評論之後，俄羅斯外交部宣布召回駐美大使，以檢討俄美未來關係；俄羅斯並指拜登指控毫無根據。

國家情報總監辦公室(ODNI)甫於16日解密2020年大選外國威脅全面評估報告，內容直指俄羅斯干預美國2020大選，目標是「貶拜登、挺川普」，而且普亭在幕後監控指揮。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)17日談及此報告時表示，拜登民主黨政府對待美俄關係的態度，和共和黨前總統川普不同；「俄羅斯必須對其所作所為負責」。

拜登在專訪中表示，他1月下旬曾在電話中警告普亭「他將付出代價」；拜登說：「我們談了很久，我很了解他。在對話中，我說，『我了解你，你也了解我。如果我確定發生了，那就準備(接招)吧。』」

當ABC主播史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)問拜登：「你了解普亭。你認為他是殺手？」拜登答道：「嗯嗯，我是認為。」

不過，拜登也說，美俄雙方同時可能「在符合雙方共同利益的地方散散步和嚼口香糖。」他提到自己1月決定延長與俄羅斯武器協定。

面對拜登評論，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)於官網發表聲明，表示已將駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)召回莫斯科，以檢討俄羅斯與美國關係的未來。

聲明指出，召回大使的目的，是要確保雙邊關係惡化並非無可彌補；「對我們而言，最主要的事是該如何糾正近年來被華府導入僵局的俄美艱難關係。如果美國人明白涉及的風險，我們有興趣防止不可逆轉的降級。」

拜登在同一場專訪中，還談到他對紐約州長葛謨性騷擾醜聞的看法，指如果性騷擾指控獲證實，葛謨應辭職下台。談及川普任內訂下在5月1日前自阿富汗撤出所有美軍的截期，拜登表示，很難做到。拜登也對新冠疫苗推出至今，疫苗議題仍被政治化，表示深感訝異。