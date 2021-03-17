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1400元紓困金來了 今進帳即可動用

記者顏伶如／綜合報導
1400元紓困金17日將匯進民眾帳戶，圖為美鈔上戴上口罩的華盛頓肖像。(路透)
1400元紓困金17日將匯進民眾帳戶，圖為美鈔上戴上口罩的華盛頓肖像。(路透)

主管美國各地許多銀行、信用機構直接存款作業處理的「全國自動票據交換所協會」(National Automated Clearing House Association，NACHA)指出，1400元紓困現金支票從17日起將匯進數千萬民眾的銀行戶頭。

3月17日是國稅局(IRS)訂定的第一批紓困支票發放日期。全國自動票據交換所協會指出，估計納稅人從17日上午8時30分起，就能動用紓困支票款項。

由於各家金融機構規定不同，某些民眾網路銀行如Current、Cash應用程式，收到匯入款項並不需要等候款額結清(cleared)程序，因此這幾天已經收到國稅局存入名稱為「經濟紓困給付」(economic impact payment，EIP)的紓困現金支票。

包括美國銀行家協會( American Bankers Association)、全國信用聯盟(Credit Union National Association)在內等銀行及信貸機構組織16日發表聯合聲明指出，仍在等候國稅局釋出款項，以便把錢撥給消費者。

聲明指出，國稅局雖然可以採用Same Day自動清算系統(Automated Clearing House，ACH)，或把支票註記日期提前，「但都沒有這麼做」。

聲明中說，款項究竟哪一個時間點能讓受款人動用，取決於匯款方，也就是國稅局，「而國稅局選擇了3月17日」。

第一波發放的紓困支票是直接存入民眾帳戶，接下來國稅局將處理陸續發放，同時也將寄出傳統式紙本支票或以預付式簽帳卡(pre-paid debit cards)形式發放的紓困支票。民眾可前往國稅局網站「領取我的款項」(Get My Payment)專區查詢紓困支票發放進度。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，某些摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)客戶反應說，帳戶已看到紓困支票存入，卻必須等到17日才能動用，對於銀行「拖延」感到不滿。

兩家銀行回應指出，何時能夠撥款並非銀行能夠控制，因為紓困支票的正式發放日期註明3月17日。

報導指出，某些銀行則已設法讓客戶盡快動用紓困支票款項，一家位於紐約的初創金融機構，便自行先代墊款項給客戶，並未等候國稅局撥款。

支票 紓困 國稅局

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