紓困金＝消費金？ 多數美民眾：要還債繳稅付房貸

1400元紓困金17日將匯進民眾帳戶，圖為美鈔上戴上口罩的華盛頓肖像。(美聯社)

路透(Reuters)調查數十名不同職業的美國 人發現，許多焦慮的人將新冠肺炎紓困支票 拿來還債和繳稅。

拜登總統上周簽署1.9兆元的紓困法案後，華盛頓特區的建築工人強森(Michael Johnson)等待領取1400元支票，但他不打算報復性消費，反而很緊張。

45歲的強森說：「我會拿一些去付房貸，我們仍未擺脫疫情。」

諾威奇(Aric Nowicki)在威斯康辛州經營冷暖氣機生意，通常年收益15萬元，但成本就占了10萬元；他的顧客已經拖欠帳款多時，他打算用紓困支票來償付他自己的過期帳單。

諾威奇說：「「我非常恐懼，我不確定疫苗是否能讓我們回歸正常，太多人說他們不想打，還有變種毒株。」

路透調查數十名不同職業的美國人，包括護士、受疫情影響而無家可歸者、水管工、教師、酒吧老闆，幾乎所有人都擔心未來，且將用紓困支票來繳納過去一年累積的債和稅。

這些消費並非政府發放紓困支票的本意，他們是設計用來鼓勵人們購買商品和服務，進而協助美國企業並創造工作。

勞工經濟學者史諾克(Diane Swonk)分析紓困支票的使用方法，大致可分為兩類，而這兩種人又幾乎可以居家工作和必須到現場的工作類型來畫分。

史諾克說，1月的商品消費支出慘淡，多數人不需要財政部去年發送的三張支票，但有更多人需要用這筆錢來購買食物、棲身之地並還債，「水漲了，但並非所有船都高」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日被問到拜登預期人們如何花用紓困支票時說：「他們會各盡其用，部分美國人將會用以確保餐桌食物無虞，這是一種紓困；部分人會用來付房租，那也是一種刺激，因家庭而異。」

亞特蘭大郊區普世教會合一(Ecumenism)基督教分會「更新信心會」(Transforming Faith Church)牧師梅伊(Lee May)說：「弟兄姊妹們真的需要紓困支票，紓困支票的本意是幫助，我們很感恩。」

「我們了解現在有禁止驅逐令且許多公共事業暫時關閉，但這些房租和電費還是要繳。」梅伊說：「還需要更多努力。」