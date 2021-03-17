我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

美情報指俄干預2020美大選 下周提制裁俄中

記者胡玉立／綜合報導 

國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)16日解密的2020年大選外國威脅全面評估報告指出，俄羅斯政府為干預美國2020大選，成功利用川普盟友大舉釋放假消息；俄國干預目標是「貶拜登、挺川普」， 試圖破壞公眾對民主選舉的信心，加劇美國社會、政治的分歧。

至於中國在2020大選中的角色，報告指出，「我們認為中國沒有採取干預措施，有考慮但並沒有動用影響力來改變美國總統選舉結果。」此發現顯然「打臉」川普政府有關北京干預大選協助拜登獲勝的說法。

這份被情報界視為具里程碑意義的報告指稱，最積極「削弱川普」的外國勢力來自伊朗，但伊朗並未「積極」挺拜登，也不像俄羅斯那麼努力介入大選。

川普高層官員去年11月大選前曾有好幾個月大加宣傳中國干預大選，民主黨人當時曾強烈反彈，指責川普政府試圖將責任怪罪給中國和俄羅斯威脅；但報告也指出，少數情報官員「多少相信」中國至少曾採取某些作為，以損害川普的候選人資格。

報告結論是，確有多個外國對手試圖干預2020大選，但「沒有跡象顯示有任何外國勢力試圖改變大選投票過程的任何技術層面，包括選民登記、投票、製表或結果呈報在內。」

國家情報總監辦公室報告乃迄今針對2020大選外國威脅的最全面評估，報告並證實了去年的普遍假設：川普及其親密盟友公然擁抱俄羅斯為傷害拜登而營造的假消息運動，他們會見了參與此行動的克里姆林宮相關人士，還大力散播俄羅斯的陰謀論。

國務院官員透露，拜登政府預計在下周宣布與干預大選有關的制裁，制裁對象包括俄羅斯、伊朗和中國等多國。

國家情報總監辦公室報告中，特別強調俄羅斯為影響2020大選所做的種種努力，其中詳細介紹俄羅斯如何策略運用「與俄羅斯情報當局相關的代理人」，對美國媒體組織、美方官員和名人施加影響力，讓他們將那些與拜登有關、卻毫無根據或有誤導性的指控說法，推向美國主流。

報告得出結論是，俄羅斯總統普亭「知道並可能下令」進行傷害拜登的行動，並像他在2016年大選做過的那樣，在「挺川普」方面施加助力。報告結果無疑凸顯了美國政府的打擊外國干預能力有其侷限。參眾兩院議員均迅速發表聲明，指國會去年即已警告，俄羅斯「加大實際努力」干預2020年和2016年大選。

俄羅斯 川普 拜登

上一則

拚群體免疫 奧州印第安部落 擴大開放非原民住戶接種

下一則

1400元紓困金來了 今進帳即可動用

延伸閱讀

拜登表態 葛謨若性騷查證屬實「應該辭職」

拜登表態 葛謨若性騷查證屬實「應該辭職」
白宮：拜登25日舉行上任後首場正式記者會

白宮：拜登25日舉行上任後首場正式記者會
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
拜登前防疫顧問：停用AZ國家因民眾憂慮行事 而非數據

拜登前防疫顧問：停用AZ國家因民眾憂慮行事 而非數據

熱門新聞

眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18
位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

2021-03-16 22:08
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01

1張圖看疫情：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

2021-03-16 03:00
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％