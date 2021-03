美情報指俄干預2020美大選 下周提制裁俄中

國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)16日解密的2020年大選外國威脅全面評估報告指出,俄羅斯 政府為干預美國2020大選,成功利用川普 盟友大舉釋放假消息;俄國干預目標是「貶拜登 、挺川普」, 試圖破壞公眾對民主選舉的信心,加劇美國社會、政治的分歧。

至於中國在2020大選中的角色,報告指出,「我們認為中國沒有採取干預措施,有考慮但並沒有動用影響力來改變美國總統選舉結果。」此發現顯然「打臉」川普政府有關北京干預大選協助拜登獲勝的說法。

這份被情報界視為具里程碑意義的報告指稱,最積極「削弱川普」的外國勢力來自伊朗,但伊朗並未「積極」挺拜登,也不像俄羅斯那麼努力介入大選。

川普高層官員去年11月大選前曾有好幾個月大加宣傳中國干預大選,民主黨人當時曾強烈反彈,指責川普政府試圖將責任怪罪給中國和俄羅斯威脅;但報告也指出,少數情報官員「多少相信」中國至少曾採取某些作為,以損害川普的候選人資格。

報告結論是,確有多個外國對手試圖干預2020大選,但「沒有跡象顯示有任何外國勢力試圖改變大選投票過程的任何技術層面,包括選民登記、投票、製表或結果呈報在內。」

國家情報總監辦公室報告乃迄今針對2020大選外國威脅的最全面評估,報告並證實了去年的普遍假設:川普及其親密盟友公然擁抱俄羅斯為傷害拜登而營造的假消息運動,他們會見了參與此行動的克里姆林宮相關人士,還大力散播俄羅斯的陰謀論。

國務院官員透露,拜登政府預計在下周宣布與干預大選有關的制裁,制裁對象包括俄羅斯、伊朗和中國等多國。

國家情報總監辦公室報告中,特別強調俄羅斯為影響2020大選所做的種種努力,其中詳細介紹俄羅斯如何策略運用「與俄羅斯情報當局相關的代理人」,對美國媒體組織、美方官員和名人施加影響力,讓他們將那些與拜登有關、卻毫無根據或有誤導性的指控說法,推向美國主流。

報告得出結論是,俄羅斯總統普亭「知道並可能下令」進行傷害拜登的行動,並像他在2016年大選做過的那樣,在「挺川普」方面施加助力。報告結果無疑凸顯了美國政府的打擊外國干預能力有其侷限。參眾兩院議員均迅速發表聲明,指國會去年即已警告,俄羅斯「加大實際努力」干預2020年和2016年大選。