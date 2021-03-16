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布林肯、奧斯丁投書華郵：盼盟友團結抗中

記者張聲肇／綜合報導
國務卿布林肯與國防部長奧斯丁15日分別抵達東京，進行上任以來首場海外訪問。圖為布林肯16日早上在東京出席一項商業圓桌會議。(Getty Images)
國務卿布林肯與國防部長奧斯丁15日分別抵達東京，進行上任以來首場海外訪問。圖為布林肯16日早上在東京出席一項商業圓桌會議。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)15日抵達日本，進行上任以來首場海外訪問；兩人出訪前夕曾聯名投書「華盛頓郵報」表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係，並指出結盟讓美國戰力倍增，特別在中國強行擴張之際，「與盟邦合作」尤顯必要。

布林肯和奧斯丁從15日起參加與日本、南韓等太平洋盟邦高層之間的四天會談；接下來奧斯丁將赴印度，拜會印度國防部長，布林肯18日則將與國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)一起在阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)與中國高層官員見面。

拜登政府這兩大要員在華郵投書中說：「我們(與盟邦)的聯合戰力，在我們必須反制中國的侵略與威脅的時候，讓我們更為強大。」

兩人寫道：「當我們必須反擊中國的挑釁和威脅時，集結我們的力量能使我們更壯大。中國在新疆和西藏侵犯人權，系統性蠶食香港自治，破壞台灣民主，還在南海違反國際法聲索主權。我們團結起來，將能向中國究責。我們若不果斷行動並帶頭領導，北京就會這麼做。」

兩人重申拜登的核心政策-以外交領導，因為這是「面對今日的挑戰最有效的辦法」；同時，美國將維持世界最強大的軍力，因為「那是美國國力與聯盟總力量的核心來源」。

他們保證美國會努力「重振聯盟」，督促各盟邦達成使命，應對這時代的威脅。

投書中說，美國正大力重振與「朋友、夥伴」的關係，不論是一對一的關係或與國際機構的關係，對「共同的目標、價值與關係」再度做出承諾。

這顯示，拜登的國防外交政策，與退出國際協議與組織的川普大異其趣。

兩人也有意趁首度出訪日本和韓國前，向印太地區的國際社會傳達訊息，也向國民解釋為何要重新重視、尊重國際盟友。

投書指出，如我們的軍方所說，聯盟會讓我們的力量倍增，忽視美國與盟邦的關係，將是「巨大的戰略失誤」。反之，如果我們善用時間與資源，調整雙方關係，讓對方也強大有效率，那是「睿智」的作法。

投書指出，強化美日韓聯盟的目的，除了應對來自北韓的核武與飛彈威脅，還要針對氣候變遷、網路安全、流行病疫等「新的全球安全議題」，以及有利彼此勞工與企業的經濟貿易問題，研議合作之道。

國防部長奧斯丁(右二)15日抵達東京駐日美軍橫田基地。(法新社)
國防部長奧斯丁(右二)15日抵達東京駐日美軍橫田基地。(法新社)

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