反制中國漁隊擴張 美赴帛琉部署海岸防衛隊

美國海岸防衛隊部署到帛琉(Palau)等太平洋島國，意在協助反制中國海軍在太平洋地區擴張力量。(歐新社)

由於中國 漁船隊日益擴大在太平洋中、南部的活動，美國 海岸防衛隊快艇「Myrtle Hazard」號已前進部署到帛琉(Palau)等太平洋島國，去年12月上旬便曾登上中方漁隊，抄沒價值數萬元非法撈捕的海參，距離本土約6600哩，分析人士指此舉用意在協助反制中方海軍在太平洋地區擴張力量。

「華爾街日報」(WSJ)15日報導，中國曾協調其漁船隊、海岸防衛隊及海軍，在南海擴大勢力，目前則派其漁船隊到基里巴斯(Kiribati)、吐瓦魯(Tuvalu)等太平洋島國展現實力，那片水域擁有世上最豐富的鮪魚魚源；中國海軍也在本區域現蹤，比如2019年派艦隊造訪澳洲雪梨，2018年派醫療艦前往斐濟。

美國則派海岸防衛隊建軍以資回應；兩艘最先進快艇已在過去幾個月駐紮到海外領土的關島，距上海之近，要比距舊金山短約4000哩；另外還派參事官首度常駐關島，聽命於駐澳洲坎培拉大使館，明年更打算派另位參事到新加坡。

海岸防衛隊穩定增加其西太平洋活動，靠近中國海岸，2019年超過10個月，海防隊均部署快艇到西太平洋協同第七艦隊活動，其中「巴索夫號巡防艦」(USCGC Bertholf)更通過台灣海峽，宣示不理會中國，也是海岸防衛隊第一次進行高度政治化的巡航舉動。

智庫「蘭德公司」(Rand Corp.)資深政策專家莫里斯(Lyle Morris)表示，凡此種種均與國防戰略同時改變；最大的轉變則是海岸防衛隊釋出更明確訊息，宣示在應對中國的大國競爭裡，自己的角色。

雖說海岸防衛隊隸屬國土安全部管轄，但與國防部 的合作日益增加；官方數指出，2019年海防隊船艦支援國防部達326天，相形之下，更早5年平均支援50到100天。海防隊2019年的支援部署都在印太地區；按傳統，海防隊的使命在保護國家海疆，但有時也扮演支援海軍的角色。

國防部也釋出訊息，認為焦點必須更側重在本區域；國防部長奧斯丁本周首次展開海外行程，便是前往印太地區；美國及澳洲、法國等在太平洋有強大海軍的盟國都憂心，中國在南海建立穩固據點後，想朝更遠海域找尋較豐富的漁場，另擴大戰略地位；比起派海軍，部署海防隊船艦引發意外軍事衝突的風險較小。