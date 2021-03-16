拜登矢言「美國回來了」 美聯社分析：知易行難

剛上台最初幾天，拜登 總統便說，保證將大刀闊斧調整川普 政府留下的美國 外交政策。不過，美聯社分析，面對幾個某些最棘手的議題，拜登似乎傾向拿手術刀而不是長柄大錘來解決問題，期盼落實自己的政策，一步步脫離川普主義。

美聯社指出，拜登執政後雖次宣布「美國回來了」，卻很早就顯露偏好審慎行動，依循漸進主義。

前總統小布希任內曾任國家安全會議(National Security Council)資深官員的葛林(Michael Green)分析，政治人物當上總統之後，總是與身為候選人期間不同，「問題只在於究竟隔多久時間，他們才會認清事實」。

競選期間，拜登曾形容沙烏地阿拉伯為「遭排斥者」(pariah)，也曾說要以強硬態度面對俄羅斯獨裁者普亭(Vladimir Putin)。對於中國，拜登則說，將採取與前總統川普有著天壤之別的方式處理美中關係，

報導指出，從拜登上台之初便可看出，拜登外交決策經常反映著現實主義，而非樂觀主義，以三軍統帥的身分面對世界，而不是高奢談如何運用美國實力改造全球等理念的候選人。

目前擔任華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)亞洲與日本事務資深副主席的葛林指出，拜登確實兌現了某些競選承諾，包括跟遭川普遺棄的盟邦修復關係，特別是對中國，同時也大力推動民主精神。

葛林說，拜登選舉期間對中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯都曾發表立場強硬的談話，但上台後則慎重以對，如此策略應該是經過精算，長遠來看也對拜登有利。