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嚴重空污 北京遭遇10年最強沙塵暴

特派記者呂佳蓉╱北京報導
北京市三環輔路15日籠罩在沙塵暴中。(Getty Images)
北京市三環輔路15日籠罩在沙塵暴中。(Getty Images)

中國北方15日出現近十年來最強的一次沙塵暴天氣，北京大部分的地區能見度小於一公里，傍晚風力減弱後，能見度才轉好。受沙塵暴天氣影響，北京兩大機場共取消400架次航班，占所有進出航班五分之一；官方建議學校暫停戶外活動。

北京市生態環境檢測中心表示，這次的沙塵暴是受冷空氣與蒙古氣旋共同作用的結果，新疆、內蒙、山西、陝甘寧、東北三省、京津冀等12個北方省市地區，出現來自蒙古沙塵天氣。官方央視新聞報導，蒙古國家緊急情況總局發布消息稱，蒙古國大部分省份13日晚間起就遭遇特大沙塵暴襲擊，目前已導致6人死亡，81名牧民失蹤。

從衛星數據估計，這次沙塵面積達46萬6000平方公里，是中國北方近十年來最強、覆蓋範圍最廣的一次沙塵暴。北京的首要污染物為PM10，污染級別為六級，空氣質量處於嚴重污染。

北京當天籠罩在厚厚的棕黃色沙塵中，市中心的高樓頂部幾乎看不見。通勤者用紗巾、頭盔等遮擋頭部，免遭黃沙襲臉。路透引用一位在時尚界工作的鄒姓北京居民說：「這看起來像是世界末日」，「在這種天氣裡，我真的不想待在外面」。

這場沙塵暴立刻在網路、社交媒體引發吐槽。一位網民說：「今日是北京25節氣之一，立沙。」另一位網友寫道：「北京永遠歡迎您，但今天的北京，已經是一座你來了就不一定能走得出去的城市了…」

據「新京報」報導，外界質疑，中國在西北、華北與東北的三北防護林未能阻擋沙塵，中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝表示，防護林是近地面的地表植被的一些變化，對整個風場的影響範圍非常有限。對於沙塵暴這種非常強的天氣過程來說，它的作用非常低。

北京已有多年未出現沙塵暴天氣，不少北京民眾在社交平台上留言，多年未看到這個現象，彷彿回到小學。據了解，北京在1981年至2010年3月的常年平均沙塵天數為二點四天。2000年以來最多九天，而最近一次的沙塵暴出現在2015年4月15日。

中國從1978年11月啟動三北防護林體系工程(綠色萬里長城工程)，在13個省市區植樹造林。公開數據顯示，這道綠色長城東西長4480公里，南北寬560至1460公里。數據顯示，這項工程使至少20%的沙漠化土地得到治理。

中國生態環境部表示，沙塵暴預計將往南向長江三角洲轉移，17日或18日才會消散。

北京15日遭遇沙塵天氣，故宮角樓看上去一片昏黃。(新華社)
北京15日遭遇沙塵天氣，故宮角樓看上去一片昏黃。(新華社)
北京市民15日在強烈的沙塵暴中騎車前行。(Getty Images)
北京市民15日在強烈的沙塵暴中騎車前行。(Getty Images)
罩得住嗎 中國北方15日遭遇近十年最強沙塵天氣，圖為北京市民在沙塵天氣中戴著紗巾...
罩得住嗎 中國北方15日遭遇近十年最強沙塵天氣，圖為北京市民在沙塵天氣中戴著紗巾出門。(香港中通社)
北京空氣出現嚴重污染，能見度不到1000公尺。(中新社)
北京空氣出現嚴重污染，能見度不到1000公尺。(中新社)

北京 沙塵暴 中國

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