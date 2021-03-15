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加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

美中高層會談為何選安克拉治？ 中官媒分析4原因

記者羅印冲／綜合報導

美中外交高層將於18日在阿拉斯加州安克拉治舉行會談。外界好奇為何選在安克拉治，中國官媒刊文解讀原因，稱當地與北京和華府距離相等，疫情也較緩和，且中國國家主席習近平曾在此停留，當地美方官員對北京較友好等都是原因。

至於會談將涉及哪些議題？文章引述美方此前表態，將提到香港、新疆、經濟等方面的挑戰和關切、新冠疫情透明度等議題；雙方也會討論有合作機會的領域。中國外交部發言人趙立堅表示，此次對話的具體議題有待雙方商定，希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話，中方也將在此次對話中表明立場。

文章認為，作為中美兩國元首除夕通話後的落實行動，兩國外交主管官員展開面對面交流，可謂雙方在重建中美關係的過程中邁出的第一步。

文章並坦言，雖然一次對話不能解決所有問題，但展開對話即是一個重要開端。通過對話增加相互了解、探索重建對話機制來管控分歧，本身就具有重要意義；希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利於管控和化解分歧。

儘管即將參與會談的白宮國家安全顧問蘇利文表示，此次會談不會聚焦兩國貿易和關稅問題，但北京「環球時報」14日引述中方貿易專家說， 貿易問題和關稅戰一定會是討論議題之一，但中方不期待這一問題上有什麼進展，因為雙方外交高層將聚焦政治和安全議題。

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