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防堵中國東風飛彈 美台建構防空機制

記者洪哲政／台北報導
面對近期台海情勢嚴峻，美台將建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」持續執行。圖為台空軍防空部射擊天弓一型防空飛彈。(中央社)
面對近期台海情勢嚴峻，美台將建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」持續執行。圖為台空軍防空部射擊天弓一型防空飛彈。(中央社)

面對近期台海情勢嚴峻，中共解放軍陸續換裝東風17、21、100等新式彈道飛彈，威脅已擴張到第二島鏈外，另無人機威脅發展迅速，勢必形成不可忽視的不對稱作戰方式，中華民國國防部公開宣示，須持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」必須持續執行。

所謂台美聯合防空交流，包括「整體空中及飛彈防禦(Integrated Air and Missile Defence，IAMD)」等。台灣國防部表示，台美聯合防空交流自2000年起執行，為台美雙方重要軍事合作項目，針對印太地區空中及飛彈防禦安全合作事項，與中共導彈威脅發展等議題，每年由參謀本部作戰參謀次長室助理次長率隊，赴美軍整體防空戰略、戰術與作戰等單位進行觀摩研討，地點及對象隨年度重要議題調整，因此沒有固定會議名稱，且因事涉「整體空中及飛彈防禦」軍事交流事項，因此以「年度防空交流」稱之。

東風100等彈道飛彈，威脅並非針對台灣，而是關島等美國戰略目標，台灣國防部作此宣示，等同證實將與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。而為因應突發狀況，參謀總長黃曙光去年下旬即下令國軍各作戰區詳實檢討防空戰備部隊編組、兵力及戰術位置。

台灣國防部編列預算預計今年派員來美進行防空交流，但美國本土新冠肺炎疫情未解，去年是以視訊連線進行，朝野立委對此項出國預算有意見。台灣國防部為爭取成行，不惜「犧牲」戰略模糊政策，並表示疫情趨緩後即列為優先執行項目。

台灣國防部表示，歷年防空交流，曾赴美東、美西及夏威夷各處整體防空戰略、戰術及作戰單位，與美軍防空作戰專家進行交流，分就導彈、飛機、無人機等威脅反制作為及發展實施研討，所獲成果運用於建軍規畫、監偵預警及指揮管制各面向，具實質效益。

台灣國防部說，去年因新冠肺炎疫情影響，台灣國防部派員來美行程取消，以視訊及台美聯合防空研討會進行研討，但視訊無法進行機密研討。

面對近期台海情勢嚴峻，美台將建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」持續執行。圖為...
面對近期台海情勢嚴峻，美台將建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」持續執行。圖為台空軍防空部射擊愛國者二型防空飛彈。(中央社)
面對近期台海情勢嚴峻，美台將建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」持續執行。圖為...
面對近期台海情勢嚴峻，美台將建立共同作戰環境，「台美聯合防空交流」持續執行。圖為台灣IDF戰機演練攻擊敵軍後，施放熱焰彈脫離。(中央社)

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