美防長開啟亞洲行：加強盟邦軍事合作 促抗中威嚇力

國防部長奧斯丁(右)14日啟程前往亞洲訪問、途經夏威夷，視察美軍印太司令部總部，與司令戴維森(Philip S. Davidson，中)行碰肘禮。(國防部提供)

國防部長奧斯丁(Lloyd J. Austin III)14日啟程前往亞洲，展開上任後首次出訪海外行程。他在途經夏威夷時表示，此行目的是加強美國 與盟邦軍事合作關係，及促成對抗中國 的「可靠威嚇力量」。

法新社報導，奧斯丁此行將前往東京、首爾和新德里，分別與日本 、南韓和印度等美國重要盟邦官員會面。他14日先來到位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部總部視察。

奧斯丁表示：「出訪重點是結盟與夥伴關係，也為了加強軍事能力。」他說，當美國專心在中東打反恐戰時，中國持續快速讓軍隊現代化，「我方擁有的競爭優勢已被削弱」。

他說：「我們依然保有優勢，未來將繼續增強這份優勢。我們的目的是要確保擁有能力和作戰計畫，得以對中國或其他任何想挑戰美國的一方構成可靠威嚇力量。」

奧斯丁此行抵達東京時，國務卿布林肯(Antony Blinken)也將前往會合，和日本對口官員舉行外交和國防部長「二加二會議」，隨後兩人將前往南韓。

針對此次出訪，奧斯丁說：「國務卿和我希望強化結盟關係。此行將以傾聽和了解為主，以得知對方觀點。」

美國12日和印度、日本及澳洲領袖舉行四方安全對話領袖線上會議後，外交和國防首長隨即展開亞洲行。四方安全對話是這四國的非正式同盟，旨在制衡崛起的中國。