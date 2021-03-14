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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

拜登上任8周 3周返德拉瓦州老家度周末

編譯盧炯燊／綜合13日電
拜登總統13日在德拉瓦州威明頓老家度周末，跟家人一起到教堂。(Getty Images)
拜登總統13日在德拉瓦州威明頓老家度周末，跟家人一起到教堂。(Getty Images)

對於拜登總統來說，沒有一處地方比得上德拉瓦州威明頓(Wilmington)的老家；自他上任以來迄今八個周末，包括本周末在內，已有三次回老家，僅有一次是到馬里蘭州大衛營(Camp David)，這還是因為要出席會議，而非為了度假。

在他的1.9兆元的紓困方案正式立法時，拜登在白宮玫瑰園稱讚白宮是座宏偉建築，然而每到周末，他多數返回威明頓。

但有外界批評，總統不到大衛營而到其他地方，除了未能率先履行疫情期間避免不必要的外遊，也因為每次乘坐空軍一號專機而勞師動眾。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)為此辯護說，總統住在威明頓，那裡是他的家，那是他生活了很多年的地方；乘坐總統專機，是因為規定如此。

總統從來都不會單獨出行，每次都有大批隨行人員，包括特勤局特工、白宮工作人員、記者及家人；有時還根據行程及目的，會有國會議員、內閣部長等同行，成本自然會增加。

就以前總統川普為例，每次前往佛州棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Lago)度周末時，因為地處海邊，還要增加海岸防衛隊的安全巡邏。

拜登回到老家時，經常與顧問會面，也會到教堂，又與家人一起享受晚餐，如同未入主白宮之前。

芝加哥大學政治學者豪威爾(William Howell)認為，與擁有132個房間的白宮相比，換成更輕鬆的周末聚會，可以幫助拜登放鬆身心。他說，拜登想成為總統，吸引他的不是白宮本身。

78歲的拜登還是小男孩時，與父母從賓州斯克蘭頓(Scranton)搬到威明頓，人生大部分時間都住在這裡，他代表德拉瓦州成為國會參議員長達36年，其間是往返華盛頓的Amtrak火車的定期乘客。

豪威爾說，拜登與家人有很深的關係，由於大部分家人都在德拉瓦州，自然對德拉瓦州有特殊的情感。

拜登總統喜歡回到德拉瓦州的老家度周末；圖為他13日到威明頓的教堂做禮拜。(路透)
拜登總統喜歡回到德拉瓦州的老家度周末；圖為他13日到威明頓的教堂做禮拜。(路透)

拜登 白宮 德拉瓦州

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