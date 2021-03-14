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政治預測平台：葛謨保住職位機率只有28%

記者金春香╱紐約報導
性騷擾醜聞纏身的紐約州長葛謨，今年內保住州長職位的可能性只有28%；右為副州長霍楚(Kathy Hochul)。(美聯社)
性騷擾醜聞纏身的紐約州長葛謨，今年內保住州長職位的可能性只有28%；右為副州長霍楚(Kathy Hochul)。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)身陷越來越性醜聞風暴，曾仔細觀察過葛謨生活的葛謨傳記作家也爆料，葛謨與前妻凱莉(Kerry Kennedy)婚姻走到終點前，凱莉曾因遭受葛謨欺辱，更擔心挨打，曾把自己反鎖在浴室內過夜；從國會、州議會到紐約地方，要求葛謨辭職下台的呼聲日漸升高，政治預測平台PredictIt在13日預測，葛謨能保住職位的機率僅有28%。

葛謨前助理、目前正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)2月25日首先指控曾遭葛謨性騷擾後，當時PredictIt對葛謨今年能繼續保留州長職位的預測數字為72%，仍屬樂觀；但在更多女性站出來指控葛謨後，該數字在10日雖降至60%，但認為他會保住職位的仍占多數。

然而在11日第六名女性、也是一名前州長辦公室職員匿名舉報，稱葛謨去年曾對她不當撫摸，以及12日再爆出第七名女性、曾在首府奧伯尼主跑州議會新聞記者，揭發在州議會採訪那幾年，多次忍受葛謨性騷擾的震驚與不堪經歷，再加上包括紐約州兩位聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)與陸天娜(Kirsten Gillibrand)，及紐約州逾十名民主黨國會眾議員都要求葛謨下台後，13日PredictIt預測葛謨能夠守住州長職位的概率跌至28%。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)和皇后區長理查茲(Donovan Richards)13日發布共同聲明要求葛謨下台；聲明指一方面支持目前仍在進行的獨立調查，但他們相信已經站出來的七名女性的不幸遭遇足以讓州長下台，「我們無法寬恕這樣的行為，也不相信州長能在指控醜聞中繼續領導州府高效工作，紐約需要一名在嚴峻時期能夠團結一心，擁獲民眾信任的領導。」

兩名選舉民調最高的紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)和亞當斯(Eric Adams)，也已發出相同要求的聲明。

葛謨傳記作家爆料：前妻為躲欺凌 曾反鎖躲浴室過夜

曾出版過葛謨傳記的作家施奈森(Michael Shnayerson)說，是葛謨的虐待與欺凌導致他與前妻凱莉的婚姻破裂；二人於1990年結婚，育有三個女兒，2005年離婚。

施奈森在書中寫到，凱莉抱怨葛謨不去女兒學校，不讀育兒書籍，還遭受葛謨的嘲笑和貶低，以及其他方式的欺凌；離婚前，凱莉曾多次睡在上鎖的浴室裡。

葛謨的發言人則表示，二人離婚已經超過15年，但最近這些不實謠言四處散播，那些散布謠言的人才是真正的問題所在。

紐約州長葛謨四面楚歌，13日還有人到奧伯尼的州長官邸送花。(路透)
紐約州長葛謨四面楚歌，13日還有人到奧伯尼的州長官邸送花。(路透)

葛謨 紐約州 曼哈頓

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