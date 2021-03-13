紓困案慶功不見共和黨人 拜登被批無視川普貢獻

拜登總統(左)12日在白宮慶祝紓困法案實施，民主黨人拍手相慶，但沒有一名共和黨人到場。(美聯社)

拜登 總統及民主黨人12日在白宮玫瑰園慶祝1兆9000億元的「美國 救援法案」簽署通過，拜登稱此法案將重建美國，推動疫苗 計畫，振興經濟，提升工薪階層地位，恢復政府公信力，民主黨人讚許拜登兌現承諾；不過12日的慶祝現場沒有任何共和黨人的身影，此法案仍反映兩黨合作破裂，此外拜登政府也被批無視前總統川普研發疫苗的功勞，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也稱拜登政府恐無法說服川普支持者接種疫苗，實現全民接種仍有難度。

拜登總統(左)12日在白宮慶祝紓困法案實施，共和黨無人到場，他身後依次為副總統賀錦麗、國會參院多數黨領袖舒默及眾院議長波洛西。(Getty Images)

拜登說，紓困法案是重建美國的基礎，不僅滿足美國當前的需要，更具有「翻轉」(transformation)意義，提升工薪階層的社會地位，自下而上建立美國經濟，「中產階級群體是美國社會的骨幹力量(backbone)」，拜登表示未來一周將與副總統賀錦麗夫婦一起赴美國各州與民眾對話，讓更多民眾了解此紓困法案的意義。

拜登說，紓困法案不僅能幫助小商家擺脫疫情困境，解決民眾的飲食、住房問題，推動疫苗運輸和接種工作，提升軍警和醫護人員調度的靈活性，更能振興經濟，美國今年將新增700萬份工作機會，此外紓困法案也是第二次世界大戰後在兒童保健(child care)方面投資最多的法案，將讓貧困兒童的數量減半。

拜登再次承諾會對民眾說實話，稱此法案也將恢復政府的公信力，「只要我們對美國人民說實話，美國民眾就能承受任何困難」，此法案也證實「政府的重要作用」，但情況總在變化，「正如病毒也會變種，我們仍要團結面對挑戰。」

拜登總統12日在白宮玫瑰園舉行記者會，慶祝紓困法案通過，出席活動的嘉賓都保持社交距離。(Getty Images)

拜登致謝國會參眾兩院成員，感謝民主黨領袖頂住黨派壓力，協助兌現了他在上任後向美國民眾承諾的「援助將至」，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也表示，多元文化是美國的力量所在，團結是取得勝利的關鍵因素。

不過，拜登政府12日僅邀請22位民主黨人出席慶祝儀式，但現場完全沒有共和黨人，再次反映兩黨合作破局，雖然有部分共和黨人人認同紓困法案，但白宮方面表示，由於防疫指南嚴格，須嚴控現場人數。

拜登也因在11日晚發表任內首次黃金時段演講時，沒有提及川普政府在研發疫苗上的功勞而飽受批評，白宮發言人莎奇12日也拒絕將疫苗研發歸功川普，僅稱讚在川普任內研發疫苗的專家和學者。

莎奇也表示拜登政府可能無法說服川普支持者去接種疫苗，意味著7月4日美國完全恢復常態的目標仍有難度，但她表示拜登團隊已在努力推進各地的疫苗接種計畫，設立可靠的接種站，讓所有民眾都可放心接種。