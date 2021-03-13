紓困金進帳變少 3種方法調整收入

紓困金。（Getty Image)

拜登總統簽署「美國救援法案」(American Rescue Plan)次日，國稅局12日宣布，已開始處理紓困支票 ，本周末就會有民眾發現這筆錢已經入帳；不過也有至少900萬人無法領得這1400元紓困款。

華盛頓郵報報導，一名住在維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)的五口之家戶長，12日發現銀行戶頭進帳「待處理」(pending)的6892.90元，款項名稱「IRS TREAS 310 - TAXEIP3」顯示國稅局經濟紓困給付(economic impact payment，EIP)。

根據估計，前兩次曾領紓困支票的民眾中，約有900萬家庭這次將無法領取；法案內容規定，個人年收入7萬5000元以下可領1400元紓困支票全額，7萬5000元至8萬元則金額遞減，年收入逾8萬元就不符領取資格；夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下可領紓困支票全額，15萬元至16萬元金額遞減，16萬元以上排除資格。

華爾街 日報分析，法案內容將領取紓困支票的收入上限壓低，加上超過個人年收入7萬5000元、家庭年收入15萬元後紓困支票金額依比例縮減，意味著調整後總收入(adjusted gross income，AGI)只要多出1萬元，差別可能就從原本能拿全額紓困支票，變成完全拿不到。

報導指出，如果可能到手的紓困支票恐因逐漸降低(phaseouts)而落空，有三種因應之道可以考慮。如果2019年的調整後總收入較2020年低，可以延後申報2020年度所得稅，因為國稅局(IRS)是以納稅人最近一次報稅的紀錄，做為發放紓困支票的年收入根據。

華爾街日報報導，納稅人也可設法降低2020年的調整後總收入，遺憾的是，在2021年的此時，行得通的策略非常有限，把錢放進健康儲蓄帳戶(health savings account，HSA)則可考慮。報導指出，符合條件的納稅人可在4月15日期限前，把收入撥進2020年健康儲蓄帳戶。

若根據2019年或2020年收入，都不符領取全額紓困支票資格，不妨研究如何降低2021年的調整後總收入。華爾街日報分析，紓困給付事實上是提前發給納稅人的2021年抵稅(tax credits)，納稅人的2021年收入若符合抵稅標準，將來申報2021年所得稅時將可校準，因此在2021年底之前，納稅人可透過各種方式降低調整後總收入，例如把錢放進雇主提供的退休金計畫，計算投資損失節稅(tax-loss harvestin，TLH)或投入合格慈善捐款(qualified charitable distributions，QCDs)。