我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女子被扯髮咒罵 遭性攻擊威脅

紓困金撥款何時到位 拜登面臨龐大壓力

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統12日在白宮玫瑰園慶祝紓困法案實施，心情大好。(美聯社)
拜登總統12日在白宮玫瑰園慶祝紓困法案實施，心情大好。(美聯社)

規模1.9兆疫情紓困法案完成簽署，拜登政府如今面臨外界要求盡快落實計畫的龐大壓力；「國會山莊報」(The Hill)報導，雖然白宮官員估計1400元紓困支票很快就寄出，但其他形式的紓困援助恐怕需要一段時間才能完成撥款。

對於上台不到兩個月的拜登總統來說，紓困法案堪稱重大立法勝利，民調顯示法案獲美國民意高度支持，民主黨更希望透過推出各項法案內容，帶動經濟復甦，在未來選舉能獲得更多選民支持。

然而，白宮與民主黨國會議員大力推銷紓困法案之下，萬一發生任何閃失，都將讓民主黨淪為眾矢之的。法案表決過程中，沒有任何共和黨國會議員投下贊成票。

曾任前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)多年助理的曼雷(Jim Manley)分析，拜登政府盡情自我吹捧的同時，「一定要有人確認紓困經費盡快發出」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，行政部門目前火力全開，將盡快落實紓困計畫。她表示，拜登考慮任命協調官(coordinator)，專門監督紓困經費發放進度。

她對媒體表示：「我們明白，法案不可能在四天或一周之內完全做到，需要時間，我們也希望確定有專人負責管理計畫落實。」

包括財政部長葉倫(Janet Yellen)、教育部長卡多納(Miguel Cardona)等閣員，在紓困經費發放過程中都將扮演重要角色，好讓全美絕大多數幼稚園到12年級(K-12)學校，能在未來50天內重啟校園。

在上一回合的紓困支票發放中，前總統川普簽署法案的兩天後，紓困支票便已匯入某些民眾的戶頭。

聯邦政府目前發放的額外失業津貼將於14日到期，拜登簽署的紓困法案將為失業勞工繼續提供每周300元失業補助。

政策研究機構「雇用美國」(Employ America)政策部主任潘寇提(Elizabeth Pancotti)指出，各州政府都已經知道將有這項法案，因此將不會出現太多問題。她表示，就算出現耽誤，可能也只有少數幾州發生而已。

紓困 拜登 支票

上一則

有權勢男性政客遭控性騷擾 民主黨棘手

下一則

紓困金進帳變少 3種方法調整收入

延伸閱讀

拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬

拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬
世界晚報／拜登：全美5月前完成接種 國慶能脫離病毒

世界晚報／拜登：全美5月前完成接種 國慶能脫離病毒
慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國

慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國
美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

2021-03-13 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償