紓困金撥款何時到位 拜登面臨龐大壓力

拜登總統12日在白宮玫瑰園慶祝紓困法案實施，心情大好。(美聯社)

規模1.9兆疫情紓困 法案完成簽署，拜登 政府如今面臨外界要求盡快落實計畫的龐大壓力；「國會山莊報」(The Hill)報導，雖然白宮官員估計1400元紓困支票 很快就寄出，但其他形式的紓困援助恐怕需要一段時間才能完成撥款。

對於上台不到兩個月的拜登總統來說，紓困法案堪稱重大立法勝利，民調顯示法案獲美國民意高度支持，民主黨更希望透過推出各項法案內容，帶動經濟復甦，在未來選舉能獲得更多選民支持。

然而，白宮與民主黨國會議員大力推銷紓困法案之下，萬一發生任何閃失，都將讓民主黨淪為眾矢之的。法案表決過程中，沒有任何共和黨國會議員投下贊成票。

曾任前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)多年助理的曼雷(Jim Manley)分析，拜登政府盡情自我吹捧的同時，「一定要有人確認紓困經費盡快發出」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，行政部門目前火力全開，將盡快落實紓困計畫。她表示，拜登考慮任命協調官(coordinator)，專門監督紓困經費發放進度。

她對媒體表示：「我們明白，法案不可能在四天或一周之內完全做到，需要時間，我們也希望確定有專人負責管理計畫落實。」

包括財政部長葉倫(Janet Yellen)、教育部長卡多納(Miguel Cardona)等閣員，在紓困經費發放過程中都將扮演重要角色，好讓全美絕大多數幼稚園到12年級(K-12)學校，能在未來50天內重啟校園。

在上一回合的紓困支票發放中，前總統川普簽署法案的兩天後，紓困支票便已匯入某些民眾的戶頭。

聯邦政府目前發放的額外失業津貼將於14日到期，拜登簽署的紓困法案將為失業勞工繼續提供每周300元失業補助。

政策研究機構「雇用美國」(Employ America)政策部主任潘寇提(Elizabeth Pancotti)指出，各州政府都已經知道將有這項法案，因此將不會出現太多問題。她表示，就算出現耽誤，可能也只有少數幾州發生而已。