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美中將會談 白宮國安顧問蘇利文：關稅非重點

記者張文馨／華盛頓報導
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

美國中國外交高層官員18日將會晤，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)12日表示，關稅和美中第一階段貿易協議非本次會談主題，美國現階段的工作，是向中國明確傳達美國的戰略作為、美國相信的基本利益與價值，以及中國在香港、新疆和台灣海峽等引發關切的行徑。

蘇利文12日現身白宮簡報室，說明稍早結束的美日印澳四方安全對話(Quad)時表示，國務卿布林肯(Antony Blinken)將先出訪日本與南韓，隨後他們兩人會在美國阿拉斯加州安克拉治市，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。

蘇利文透露，接下來幾周內，拜登政府還會與印太地區資深官員舉行會議和訪問，很快會宣布。

12日上午一起參加Quad會議的日本首相菅義偉4月將訪問華府，日本政府還未宣布出訪的具體時間點。

被問到對中國商品施加的進口關稅以及出口限制，蘇利文說，此議題不會在安克拉治談，他不認為美中第一階段貿易協議是話題。

「我們正向中國政府清楚表達美國會如何開展戰略層次、什麼是我們相信的根本利益與價值，以及我們關切他們在香港、新疆、台灣海峽的行徑。」蘇利文說。

此外，蘇利文表示，在Quad會議中，夥伴盟國談到中國對澳洲的壓迫、在尖閣群島(釣魚台列嶼)附近的騷擾，以及中印邊界發生的侵略行為。

蘇利文說，就如同拜登總統所說，美國會停止與中國硬碰硬，透過實力競爭且最終獲勝；拜登正在厚植實力，相較50天前剛上任時，美國已經居於更有力的位置。

有記者提問，台灣外交部長吳釗燮曾說願在安全議題上與四方安全對話合作，並詢問今日會議是否談及台灣。

蘇利文說，Quad不是軍事同盟，也不是外傳「新北約」(北大西洋公約組織，NATO)，而是四個民主國家在經濟、科技、氣候與安全等基礎議題上，以集團形式合作，當然也包括其他國家，但他現在無法詳談安全議題，還有很多工作要做。

吳釗燮去年10月接受印度電視台專訪時說，台灣一直密切關注四方安全對話的發展，希望有機會參與，對印太地區做出貢獻。

美國 中國 蘇利文

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