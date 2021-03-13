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美日印澳4國元首「四方安全對話」 力拚增產新冠疫苗

記者張文馨／華盛頓報導
美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行四方安全對話(Quad)，決議共同努力增加疫苗產量。(Getty Images)
美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行四方安全對話(Quad)，決議共同努力增加疫苗產量。(Getty Images)

美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行「四方安全對話」(Quad)，決議共同努力增加新冠疫苗產量，明年底前投入10億劑到東協與東南亞國家，成立疫苗、新興科技和氣候等工作小組，今年底前再舉行一場面對面的領袖峰會。

根據四國會後發表的五點聯合聲明，其中重申合作承諾，共同應對在疫苗短缺和氣候變遷的挑戰，將成立三個工作小組，包括疫苗專家工作小組，負責落實疫苗配送；關鍵與新興科技工作小組，促進未來國際標準和創新技術的合作；以及氣候工作變遷工作小組。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，這份夥伴關係將能促成和平穩定與煩榮；印度總理莫迪(Narendra Modi)表示，四方安全對話已臻成熟，現在仍是印太地區穩定的重要支柱，且四方安全對話的四國，以民主價值觀及對自由、開放和包容的印太地區的承諾而團結在一起。

●蘇利文：無人對中國存有幻想

參加這場會議的白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在白宮例行記者會表示，會議重點在新冠肺炎、氣候變遷等全球危機，四國領袖共同承諾，協助印度增產疫苗，結合美國的技術，美日的融資協助與澳洲的後勤支援。

會後的聲明稿並未提到中國，蘇利文說：「四位領袖討論到中國造成的挑戰，也清楚表明無人對中國存有幻想，但今天不針對中國。」 

蘇利文說，Quad共同承諾在明年之前，提供給東協與印太地區共10億劑疫苗。

路透報導，日本首相菅義偉表示，日本已經同意為發展中國家提供疫苗相關支持，也在會中表達其強烈反對中國企圖改變區域現狀，四國領袖均同意合作；印度外交部長席林格拉(Harsh Vardhan Shringla)表示，峰會已同意在印度生產美國疫苗，報導並指，新德里呼籲藉此對抗北京正在擴大的疫苗外交。

蘇利文表示，會中討論到網路攻擊和半導體短缺問題，新成立的科技工作小組將檢視半導體供應鏈狀況，也會關注美日印澳過去這段期間以來遭遇的網路攻擊，包括微軟被駭。

根據聯合聲明，除了三個工作小組，四國領袖均同意其外交部長每年至少一次舉行會議；四國元首將在今年底之前，舉行一次面對面峰會。

在這場會議之後，美國國務卿布林肯將出訪日韓，會晤中方外交高層，菅義偉也會訪問華府。

「當美國將注意力轉向太平洋，也希望深化與歐洲的聯繫」，一名拜登政府資深官員表示，未來幾周，美國將與歐洲展開一系列實質性對話，談論包括中國與更廣泛的議題。

美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行四方安全對話(Quad)。圖為澳洲現場。...
美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行四方安全對話(Quad)。圖為澳洲現場。(歐新社)
美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行虛擬四方安全對話(Quad)，拜登總統和...
美國、日本、印度與澳洲四國元首12日舉行虛擬四方安全對話(Quad)，拜登總統和國務卿布林肯正在聆聽盟友發言。(歐新社)

疫苗 中國 美國

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