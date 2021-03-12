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「成績差的學生都是黑人」 喬治城大學白人教授被開除

記者顏伶如／綜合報導
喬治城大學法學院教授珊卓拉‧塞勒斯在辭職信中寫道，對於傷人及錯誤發言深感抱歉。(截自視頻)
喬治城大學法學院教授珊卓拉‧塞勒斯在辭職信中寫道，對於傷人及錯誤發言深感抱歉。(截自視頻)

喬治城大學(Georgetown University)法學院指出，一支網路流傳影片顯示兩名教授以「應受譴責」的描述討論非洲裔學生學業表現，其中一名白人教授已遭開除，另一名教授則被停職。

來源：YouTube

喬治城大學法學院教授珊卓拉‧塞勒斯(Sandra Sellers)、巴特森(David Batson)透過Zoom視訊會議對話的影片側錄，10日在推特曝光後引起輿論反彈，一天之內已有近75萬瀏覽人次；影片中，塞勒斯對巴特森談到她的學生成績。

她說：「你知道嗎？我不想這麼講，但每學期我都出現這種不安的感受，我的學生當中很多成績較差的，都是黑人。」

塞勒斯接著說道：「我教到一些真的很優秀的，但通常他們就是成績一直墊底。我都快瘋了…因此我覺得很難過。」

她接著說：「每個學期幾乎都會發生，我的感想是『天啊！』」

塞勒斯發言過程中，巴特森僅點頭回應，但未出聲。

喬治城大學法學院院長崔諾爾(Bill Treanor)11日下午宣布，塞勒斯已被開除，巴特森則停職接受多元化、公平及平權行動辦公室(Office of Diversity, Equity and Affirmative Action)調查。

崔諾爾對福斯新聞網(Fox News)發表聲明表示，兩名法學院教職人員竟然以含有「應受譴責」的描述討論非洲裔學生的學業，令人感到震驚。他也說，進一步了解內情後，已與塞勒斯、巴特森談過，讓兩人有機會說明來龍去脈。

崔諾爾說，塞勒斯在談話中表示打算向法學院請辭，但他則對她說明「喬治城法學院即刻起終止聘用」；巴特森接受調查期間將不再參與出現這段Zoom討論的課程。

崔諾爾在聲明中表示，學校正採取重大措施，以確保這堂課所有學生的分數都能公平給分，評分過程將不採納塞勒斯或巴特森的意見。

塞勒斯在辭職信中寫道，對於傷人及錯誤發言深感抱歉。

視訊會議 黑人 推特

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