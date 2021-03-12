我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

曾推文譏亞洲人眼睛… 時尚雜誌「Teen Vogue」新總編道歉

記者胡玉立／綜合報導
青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德尚未上任，已兩度為種族歧視言論公開道歉。(取自推特)
青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德尚未上任，已兩度為種族歧視言論公開道歉。(取自推特)

青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德(Alexi McCammond)還沒來得及在24日走馬上任，本周已兩度公開道歉；原因是她幾年前發表的種族歧視言論陸續被人揭出，惹怒了廣告商和亞裔名人，20多位雜誌員工還聯名致函公司管理階層表達擔憂。

現年27歲的麥卡蒙德原為政治新聞網站Axios政治記者，康泰納仕出版集團(CondéNast)5日宣布她為「Teen Vogue」新總編輯後，她2011年和2012年發表的反亞裔種族歧視推文，立即遭人踢爆。由於反彈接二連三，為此她先後在8日和10日發表道歉信。

遭強烈批判的麥卡蒙德連串推文是她在大學生時代發表，其中嘲笑亞洲人的眼睛，並對一名亞裔老師出作業給她壞成績表示不滿。

麥卡蒙德於推特和Instagram道歉寫道，「這是我一生中最艱難的一周，大部分是因為我明白我的發言曾讓許多人很痛苦。我很抱歉用了如此傷人和不可原諒的語言。在我人生中的任何時候，這都絕不能接受。」

這些爭議推文其實在2019年即曾浮出枱面，麥卡蒙德當時也曾道歉過，只是現在又因她的新職而惹議。20多位「Teen Vogue」雜誌員工8日還聯名致函公司管理階層表達擔憂。

亞裔新聞工作者協會(Asian American Journalists Association，AAJA)10日則呼籲康泰納仕出版集團「確保其對亞太裔(AAPI)社區和員工的承諾」。此爭議至少引起一位主要廣告商注意，Ulta Beauty已宣布暫停在「Teen Vogue」登廣告。

亞裔名人奧利薇亞‧穆恩(Olivia Munn)也在社群媒體表達關注並接受媒體訪談。她10日指出，「我們都曾說過愚蠢的話，也確實應該原諒人們的少不更事，但她以前那些評論真的讓人很難下嚥。」

穆恩認為，麥卡蒙德的道歉還不夠，她應坦承「這就是種族歧視愚蠢言論，沒什麼好辯解的。」在穆恩批評之後，麥卡蒙德10日發表了更長的道歉文。

美國版時尚雜誌「Vogue」總編輯安娜．溫圖(Anna Wintour)最近才升為康泰納仕內容長兼Vogue雜誌全球編輯總監，忙著應對外界有關該雜誌帶有偏見和種族主義的指控。去年夏天，她曾在內部備忘錄中向員工承認，她領導多年的「Vogue」雜誌對非裔創作者「有傷害或不寬容」。

青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德尚未上任，已兩...
青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德尚未上任，已兩度為種族歧視言論公開道歉。(取自推特)

種族歧視 亞裔 社群媒體

上一則

香港選舉大改制 北京3道門關港 中共20大獻祭

下一則

拜登保證：5月前成年人都有疫苗打 譴責歧視亞裔

延伸閱讀

哈利波特「張秋」梁佩詩 懊悔當年否認遭種族歧視

哈利波特「張秋」梁佩詩 懊悔當年否認遭種族歧視
拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔

拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔
亞裔母子被辱「中國病毒」亞裔仇恨犯罪工作組介入調查

亞裔母子被辱「中國病毒」亞裔仇恨犯罪工作組介入調查
威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

2021-03-12 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」