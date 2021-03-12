曾推文譏亞洲人眼睛… 時尚雜誌「Teen Vogue」新總編道歉

青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德尚未上任，已兩度為種族歧視言論公開道歉。(取自推特)

青少年時尚雜誌「Teen Vogue」的新總編輯艾萊克西‧麥卡蒙德(Alexi McCammond)還沒來得及在24日走馬上任，本周已兩度公開道歉；原因是她幾年前發表的種族歧視 言論陸續被人揭出，惹怒了廣告商和亞裔 名人，20多位雜誌員工還聯名致函公司管理階層表達擔憂。

現年27歲的麥卡蒙德原為政治新聞網站Axios政治記者，康泰納仕出版集團(CondéNast)5日宣布她為「Teen Vogue」新總編輯後，她2011年和2012年發表的反亞裔種族歧視推文，立即遭人踢爆。由於反彈接二連三，為此她先後在8日和10日發表道歉信。

遭強烈批判的麥卡蒙德連串推文是她在大學生時代發表，其中嘲笑亞洲人的眼睛，並對一名亞裔老師出作業給她壞成績表示不滿。

麥卡蒙德於推特和Instagram道歉寫道，「這是我一生中最艱難的一周，大部分是因為我明白我的發言曾讓許多人很痛苦。我很抱歉用了如此傷人和不可原諒的語言。在我人生中的任何時候，這都絕不能接受。」

這些爭議推文其實在2019年即曾浮出枱面，麥卡蒙德當時也曾道歉過，只是現在又因她的新職而惹議。20多位「Teen Vogue」雜誌員工8日還聯名致函公司管理階層表達擔憂。

亞裔新聞工作者協會(Asian American Journalists Association，AAJA)10日則呼籲康泰納仕出版集團「確保其對亞太裔(AAPI)社區和員工的承諾」。此爭議至少引起一位主要廣告商注意，Ulta Beauty已宣布暫停在「Teen Vogue」登廣告。

亞裔名人奧利薇亞‧穆恩(Olivia Munn)也在社群媒體 表達關注並接受媒體訪談。她10日指出，「我們都曾說過愚蠢的話，也確實應該原諒人們的少不更事，但她以前那些評論真的讓人很難下嚥。」

穆恩認為，麥卡蒙德的道歉還不夠，她應坦承「這就是種族歧視愚蠢言論，沒什麼好辯解的。」在穆恩批評之後，麥卡蒙德10日發表了更長的道歉文。

美國版時尚雜誌「Vogue」總編輯安娜．溫圖(Anna Wintour)最近才升為康泰納仕內容長兼Vogue雜誌全球編輯總監，忙著應對外界有關該雜誌帶有偏見和種族主義的指控。去年夏天，她曾在內部備忘錄中向員工承認，她領導多年的「Vogue」雜誌對非裔創作者「有傷害或不寬容」。