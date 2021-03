前總統詹森簽名少數族裔投票權案 8.5萬元拍出

1965年由前總統詹森(Lyndon B. Johnson)簽署的投票 權法(Voting Rights Act)正本,10日以8萬5332元拍賣 出。

在當時民權動盪的時代背景分為下,投票權法案保障全國少數族裔的投票權,尤其是在南方各州,因此別具歷史意義。10頁的法案正本簽有「Lyndon B. Johnson, August 6, 1965」,以及時任副總統韓福瑞(Hubert Humphrey),以及當時眾院議長麥克科邁克(John McCormack)的簽名。

「RR拍賣」(RR Auction)公司透露投票權法案的買家為波士頓地區的歷史文件商藍道(Kenneth Rendell),他為這份親筆簽名的法案已等待多年。

Lyndon B. Johnson signed official printing of landmark Civil Rights bill, Voting Rights Act of 1965. Up at @RRAuction https://t.co/fttxndC9gm Designed to secure the right to vote for racial minorities throughout the country, especially in the South. #CivilRights #LyndonBJohnson pic.twitter.com/sBS6hKqVGt