前總統詹森簽名少數族裔投票權案 8.5萬元拍出

1965年由前總統詹森簽署的投票權法正本，10日以8萬5332元拍賣出。(取材自RR Auction官網)

1965年由前總統詹森(Lyndon B. Johnson)簽署的投票 權法(Voting Rights Act)正本，10日以8萬5332元拍賣 出。

在當時民權動盪的時代背景分為下，投票權法案保障全國少數族裔的投票權，尤其是在南方各州，因此別具歷史意義。10頁的法案正本簽有「Lyndon B. Johnson, August 6, 1965」，以及時任副總統韓福瑞(Hubert Humphrey)，以及當時眾院議長麥克科邁克(John McCormack)的簽名。

「RR拍賣」(RR Auction)公司透露投票權法案的買家為波士頓地區的歷史文件商藍道(Kenneth Rendell)，他為這份親筆簽名的法案已等待多年。

Lyndon B. Johnson signed official printing of landmark Civil Rights bill, Voting Rights Act of 1965. Up at @RRAuction https://t.co/fttxndC9gm Designed to secure the right to vote for racial minorities throughout the country, especially in the South. #CivilRights #LyndonBJohnson pic.twitter.com/sBS6hKqVGt — Mike Graff (@mikegraffpr) March 4, 2021

蘭道透過新聞稿表示，當時一名共和黨籍紐約州 眾議員，將法案副本夾帶在西裝內進入法案簽署儀式，在詹森簽了第一份法案後，將副本遞交到他面前簽名；第一份正本則是存放於國家檔案館(National Archives)。

拍賣會上另一亮點，為馬丁路德金恩博士(Martin Luther King Jr.)寫給歌手小山姆戴維斯(Sammy Davis Jr.)的信，感謝他在「自由運動」(Freedom Movement)中的協助；信件以5萬元售出。