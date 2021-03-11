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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

加購防變數！拜登宣布增購1億劑嬌生疫苗

編譯林育正／綜合10日電
拜登總統10日宣布向嬌額外採購1億劑疫苗，圖為芝加哥歐海爾機場貯存的嬌生疫苗，將為聯航員工施打。(Getty Images)
拜登總統10日宣布向嬌額外採購1億劑疫苗，圖為芝加哥歐海爾機場貯存的嬌生疫苗，將為聯航員工施打。(Getty Images)

拜登總統10日宣布向嬌生(Johnson & Johnson)額外採購1億劑疫苗，預計在今年稍晚出貨；雖然疫苗數量超過全美民眾所需劑量，但拜登表示這批採購，為防範疫情出現變數。

嬌生原承諾在本月提供2000萬劑，6月前供給1億劑疫苗；嬌生疫苗加上輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)的各3億劑，使疫苗總量衝上8億劑，聯邦政府已有足夠疫苗讓全美民眾接種。

儘管如此，嬌生與合作製造商默克(Merck)藥廠無法在今年春季，交貨最新下單的1億劑新疫苗，因此可能對春夏季防疫產生不了太大的助益。

拜登將在11日發表全國談話，他透露將聚焦在幫助美國恢復正常生活，「我會談到下一階段我們該怎麼做，我將發布新的防疫指南。」

嬌生只需施打一劑的疫苗上個月獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權後，已提供近400萬劑疫苗，但產能不如預期，因此與默克藥廠合作生產。上周拜登表示，多數美國人將得以在5月前接種。

不過默克藥廠還至少需要兩個月，完成嬌生疫苗的包裝與配送工廠；若要完成製造疫苗的生產線，則需更多時間。根據資深政府官員透露，默克第二座工廠要準備就緒，至少得等到今年下半年。他透露默克碰上的瓶頸，為疫苗裝瓶與封裝。

當產能全開，屆時疫苗數量將超過全美人口所需；但白宮表示，最近的採購為長期考量，包括給予民眾第二劑加強劑抵抗變種新冠病毒。

如供過於求 提供兒童接種 或捐贈他國

拜登政府1月表示夏天結束前完成全國疫苗接種，上個月也宣布在7月前可獲得足夠讓所有國人接種的疫苗數量。近期有了嬌生疫苗，進度將優於預期，最初喊出上任100天注射1億劑的目標將不是問題。

不過嬌生與其夥伴Emergent BioSolutions在疫苗生產上進度落後，因此才與默克合作。

拜登也表示，額外的嬌生疫苗可能捐贈給其他國家，或讓兒童接種。他表示：「我們可能碰上預期之外的挑戰或是新的需求；未來仍充滿變數，我們必須防範未然。若疫苗供貨超過所需，我們將與世界其他國家分享。」

疫苗 嬌生 拜登

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