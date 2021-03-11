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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

美「剩餘新冠疫苗」 2個月後…恐能裝滿泳池

記者胡玉立／綜合報導
美國新冠疫苗接種已逾9300萬劑，醫護人員正為佛州州民施打。(Getty Images)
美國新冠疫苗接種已逾9300萬劑，醫護人員正為佛州州民施打。(Getty Images)

許多仍在苦苦期盼打到疫苗的人，可能很難想像，美國新冠疫苗可望在短短兩個月內，從「稀缺」轉為「過剩」；屆時，美國將會有5億個0.5或0.3毫升的疫苗劑量，多到足以裝滿一座容量達5萬5000加侖的游泳池；疫苗一旦過剩，恐將形成另一大挑戰：如何讓那些猶豫或不想接種者去接種疫苗。

談到疫苗的稀缺與充裕狀況，白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，「這不是一個集體一致、在某天神奇出現的轉變，不同社區狀況有別，依規模大小而異。」但專家說，一旦疫苗供應充足，更急迫的問題會是說服那些不願接種疫苗的人去打疫苗。否則，大量疫苗沒被使用，美國仍難擺脫疫情。

全美迄今已有逾18％人口接種新冠疫苗。爾灣加州大學公共衛生計畫院長博登-阿爾巴拉(Bernadette Boden-Albala)表示，「如果有一整州的人既不想戴口罩也不願保持社交距離，鐵定也會有人不願接種疫苗。」「某些地區的疫苗將在4月初出現過剩。」然後，挑戰將自此開始。

專家強調，政府必須盡快傳播訊息，強調接種疫苗「免費、快速又方便」，說服那些嫌預約麻煩而懶得接種的人改變想法。

羅德島州布萊恩特大學(Bryant University)健康傳播專家莫爾斯(Christopher Morse)說，政府不該說「我們手上有大量的疫苗」，以免大家不急著打，而是應該宣傳「只需要點一杯咖啡的時間，接種免費疫苗就完成了。」

非營利性「免疫行動聯盟」(Immunization Action Coalition)副主任摩爾(Kelly Moore)則建議，鼓吹民眾接種疫苗，強調如此一來就可以和家人一起過復活節，教堂也可以參與鼓吹說這樣大家可以一起回來唱歌。

低收入有色人種社區來說，移動式診所、快閃疫苗接種地和當地領袖的公共服務公告，格外重要。

專家說，這樣的努力已在某些地方開始，但隨著更大比率人群開始接種及不願接種疫苗的狀況變得更明顯，有關單位必須更加努力才行。

令公衛官員鼓舞的是，丕優研究中心調查顯示，總體來看，民眾接種疫苗的猶豫情緒正在下降。去年9月49％國人表示可能或肯定不會去打疫苗。但2月此數字下降至30％。但這仍表示可能有7500萬人不願施打政府已花錢購買的疫苗。

專家指出，至少要有65％的人接種疫苗，才能獲得群體免疫。

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