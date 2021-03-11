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1.9兆紓困案眾院過關 拜登周五簽字 最快下周到帳

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國最新一輪直升機撒錢，1400美元紓困金估計這個月就能發放。( 路透)
美國最新一輪直升機撒錢，1400美元紓困金估計這個月就能發放。( 路透)

國會眾院10日通過拜登總統的1兆9000億元「美國救援法案」(American Rescue Plan)，拜登稱法案過關是「人民的心聲被聽見」，他將於12日簽署這項法案，民眾最快可在下周收到紓困金

在通過這項龐大支出方案的同時，政府在本財年前五個月的預算赤字，也達到歷史新高的1兆500億元；聯邦財政部表示，去年10月至今年2月的赤字已比上一年同期多68%，國會預算辦公室預計本財年在9月30日結束時，赤字可達2兆3000億元，這還不包括拜登為紓困新冠的1兆9000億元。

來源：Associated Press YouTube頻道

眾院當日以220比211表決通過法案，是美國歷史上最大的經濟紓困案之一，也是民主黨在2020年總統大選奪回兩院優勢後，承諾的任內第一要務；兩黨基本按黨派路線投票，只有緬因州民主黨議員戈登(Jared Golden)「站邊」共和黨，投了反對票，認為在沒能滿足最迫切需要的前提下，依靠借錢並再支出數千億元，將給經濟復甦帶來風險。

支票將3月底之前寄達

該法案將給年收入7萬5000元以下的個人、夫妻共同報稅的年收入15萬以下的家庭，每人發放1400元全額紓困金；超過該收入門檻後，金額遞減，個人年收入8萬以上、夫妻16萬以上，則不再發放；紓困金最快下周就可發放，在國稅局已有帳戶(direct deposit)信息者預計最先收到，反之則須等待支票寄出，3月底之前有望收到。

眾院議長波洛西說，「這是我們有機會支持的最具變革與歷史意義的法案之一」，拜登的美國救援法案關乎孩童的健康和教育，以及他們家庭的財務安全。

麥卡錫批：左翼優先議題

上周末參院共和黨議員一齊反對法案，眾院共和黨10日也都反對；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說，這不是救援法，也不是紓困法，而是一大批早在疫情之前就有的左翼優先議題，並不能滿足美國家庭的需要。

拜登當日在法案通過後發聲明說，數周以來，大多數美國人，包括民主黨、共和黨及無黨派，很清楚地表達了他們對美國救援法的支持，該法案在眾院過關，顯示他們的心聲被聽見。

他說，「這項法案關乎這個國家的基石 — 必要行業者、建立這個國家的工薪階層，以及讓這個國家持續運轉的人們，一個戰鬥的機會」。

除了加強失業救濟、稅務減免，法案也給新冠檢測、接種者追蹤及疫苗研發撥經費，以便趕在今年5月底之前，讓所有成年人打上疫苗；同時也分配資金協助學校重啟、支援餐館、商家，以及州政府和地方政府。

紓困金 眾院 美國

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