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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

全美加速打新冠疫苗 確診、病歿又攀升

編譯郭宣含／綜合10日電
德州自10日起撤消全州各地戴口罩的規定，不過部分商店店主不甩州長令，仍要求進店購物須戴口罩或其它遮蓋物。(美聯社)
德州自10日起撤消全州各地戴口罩的規定，不過部分商店店主不甩州長令，仍要求進店購物須戴口罩或其它遮蓋物。(美聯社)

儘管美國新冠肺炎單日新增確診和病亡人數又見攀升，但在多州擴大疫苗接種資格與計畫之下，拜登政府10日宣布放寬療養院探視規定，顯示國內疫情漸趨穩定；而德州10日起解除口罩令等防疫限制，也引發公衛專家憂心，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)批評，此舉形同向新一波疫情招手。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞宣布新冠疫情成為全球「大流行」11日屆滿一周年，根據約翰霍普金斯大學10日晚間數據，全球新冠肺炎確診1億1797萬8628例，死亡261萬8403人；美國確診2914萬9380例，死亡52萬9067人；巴西9日則超越美國，成為全球疫情最嚴重的國家。

約翰霍普金斯大學統計數據指出，美國新冠肺炎9日新增確診5萬7417例和1947人病歿，分別高於前一日的4萬4758例和719人。

紐約時報報導，美國過去一周平均單日新增確診5萬8764例，比過去兩周單日平均數據下降14%；過去一周平均新增病歿人數和住院人數則分別比過去兩周平均減少20%和33%。

美國新冠疫苗接種計畫也持續有進展，過去七天平均單日接種的疫苗量增至220萬劑。

聯邦疾病防治中心(CDC)10日數據顯示，美國已配送1億2787萬劑新冠疫苗，共接種約9572萬劑；其中逾6245萬人接種一劑，佔18.8%人口，逾3290萬人接種完兩劑疫苗，佔9.9%人口。

有些州也擴大民眾的疫苗接種資格，推升疫苗接種比例；德州15日起開放50歲以上民眾接種，紐約州10日開放60歲以上居民登記；阿拉斯加州也開放16歲以上民眾施打疫苗，該州是全美疫苗接種率最高的其中一州，近四分之一州民已接種至少一劑疫苗。

拜登政府10日也修正療養院探視指南，放寬訪客進入療養院探親規定；這是聯邦政府去年9月公布療養院規定後首次修訂。

德州10日開始解除口罩令與營業防疫限制，不過店家仍可要求員工和顧客戴口罩並限制店內人數，奧斯汀市政府則擬繼續維持口罩令。

德州單日平均新增新冠確診約5500例，接種率居全國之末，公衛專家批評此時解封太早；佛奇10日表示，德州官員在邀請新一波疫情前來，相當危險。

在全球疫情方面，巴西新冠肺炎9日新增確診和病歿人數超越美國，成為全球單日疫情最嚴重國家；巴西9日新增1972人病歿，過去一周幾乎每20分鐘就新增確診1000例，單日超過7萬例，醫院和公墓一位難求。

德州自10日起撤消全州各地戴口罩的規定，引起可能招致新一波疫情爆發的擔憂。圖為遊...
德州自10日起撤消全州各地戴口罩的規定，引起可能招致新一波疫情爆發的擔憂。圖為遊人在佛瑞斯科街頭留影不戴口罩。(美聯社)
德州自10日起撤消全州各地戴口罩的規定，引起可能招致新一波疫情爆發的擔憂。圖為奧...
德州自10日起撤消全州各地戴口罩的規定，引起可能招致新一波疫情爆發的擔憂。圖為奧斯汀一家餐館爆滿。(美聯社)

疫苗 美國 疫情

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