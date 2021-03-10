邊界危機重現！關押無證兒童2周已超過3千人

拜登總統就任後簽發多項放寬美墨邊界管制措施，近日無成人陪伴的移民兒童人數大增，造成安置不及的擁擠現象。(美聯社)

拜登 政府急尋新設施安置

近期美墨邊界湧入的無家長陪伴兒童驟增，已成為拜登總統上任後首波移民危機；聯邦海關與邊境 保護局(CBP)過去兩周在邊境拘留的無證移民兒童超過3250人，其中大多已超過法定72小時拘留期限，讓拜登政府面臨後勤與人道壓力，積極尋找新設施安置。

紐約時報(NYT)取得日期為8日的文件顯示，CBP拘留所中至少有1360位無證青少年，超過法律允許CBP探員拘留的72小時期限；這些拘留所大多收容成人。

國家廣播公司新聞網(NBC News)則報導，其中近170名被拘留的無證兒童不到13歲。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)拒絕證實新聞媒體報導的無證兒童人數，僅表示，當局已設法替愈來愈多的無證兒童，尋找適合的收容中心。

愈來愈多移民認為，拜登的政策和對待非法移民 的方式較前總統川普寬容，因此大量湧入美國，也增加美國的負擔；邊境當局聯邦拘留中心環境惡劣，為人詬病，許多兒童或青少年在過度擁擠的空間裡餓肚子又生病。

聯邦政府依法必須在三天內，將無證兒童送至衛生部轄下的收容中心，兒童在那裡可以接受教育、獲得健保和法律協助，直到監護人出現。

國土安全部官員經常以衛生部未能準時來接無證兒童為由，延長居留時間。

全美各地目前收容8100名無證兒童，衛生部基於新冠肺炎防疫規定，減少收容人數；莎奇對對記者提問，是否在維吉尼亞州及佛州的軍事基地開闢收容設施，不予置評。

1月創近10年單月新高

邊境人員表示，1月間在邊界遇上無證移民約7萬8000人次，為過去至少十年中，1月單月的最高數量。

由於邊境當局遇上無證兒童會予以收容，在人數不斷增加之下，迫使聯邦政府尋找更多收容設施；1月至少5800名無證兒童越界，2月則有9000名無證兒童入境。

拜登政府最近重啟川普2019年關閉的德州卡瑞佐泉(Carrizo Springs)帳篷區，當地可收容700名13歲到17歲的兒童。

截至8日，衛生部的收容中心有超過8100名無證兒童，只能再收容838人；目前的3250名無證兒童中，有超過42%安置在CBP收容中心，即便將人轉送至國安部的收容中心，也會在11日爆滿。