亞裔Uber司機遭歧視 女乘客對他咳嗽扯口罩

一名優步司機遭女乘客近距離咳嗽，車內監視器錄下過程，影片曝光後在社群網站引起嘩然。(取自推特)

一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，不僅遭該女攻擊，還故意近距離對著司機咳嗽；事發過程被車內監視器錄下，影片曝光後在社群網站引起嘩然；32歲優步司機克哈卡(Subhakar Khadka)表示，整起事件的發生原因是自己身為南亞裔 ，所以遭歧視。

哥倫比亞廣播公司舊金山地方台(CBS SF)報導，警方指出，事件發生於當天下午約12時45分，其中一名女性乘客在下車之際，還朝車內及司機噴撒胡椒噴霧(pepper spray)。

舊金山警局已展開調查，由於事發之後三名女性迅速離去，警方呼籲民眾透過專線電話或簡訊協助提供線索。

根據影片畫面，三名女性乘客坐在車內後排，頻以髒話罵司機，坐在司機正後方的乘客則對著司機近距離咳嗽，並動手搶奪司機的手機，扯下司機戴的白色口罩。

被問到整起事件發生原因，克哈卡接受訪問時說，身為南亞裔所以遭乘客騷擾及嘲笑。

他說：「我從頭到尾沒對她們說出任何不好的話，我沒有爆粗口，我從小到大受到的教養不是那樣的。我不會出手打人，因此她們不能一走了事。」

克哈卡說，這場惡夢從他注意到其中一名乘客未戴口罩開始，他要求對方戴口罩；他把車開到附近一處加油站，讓對方可以買口罩，卻開始聽到種族歧視 謾罵及奚落。

他表示，後來乘客一行下車時，身穿紅衣的女乘客拿胡椒噴霧器噴他，讓他在呼吸困難之下必須下車。他說：「她從乘客座位略微開啟的車窗朝我噴胡椒噴霧。」

克哈卡說，八年前來到美國 ，努力工作以支持遠在尼泊爾的家人；他說：「如果我是不一樣的膚色，他們就不會那樣對待我。」

他說：「我一開口講話，她們就聽出我跟她們不一樣」他表示，希望她們了解，「不要以為妳們在美國出生及成長，別人就不是人」。

報導指出，經過克哈卡多次要求後，優步終於發放120元的清潔費用。

優步對KPIX 5電視台發表聲明指出，影片中出現的乘客行為令人髮指，當事人已經無法再搭優步。