我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

亞裔Uber司機遭歧視 女乘客對他咳嗽扯口罩

記者顏伶如／綜合報導
一名優步司機遭女乘客近距離咳嗽，車內監視器錄下過程，影片曝光後在社群網站引起嘩然。(取自推特)
一名優步司機遭女乘客近距離咳嗽，車內監視器錄下過程，影片曝光後在社群網站引起嘩然。(取自推特)

一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，不僅遭該女攻擊，還故意近距離對著司機咳嗽；事發過程被車內監視器錄下，影片曝光後在社群網站引起嘩然；32歲優步司機克哈卡(Subhakar Khadka)表示，整起事件的發生原因是自己身為南亞裔，所以遭歧視。

哥倫比亞廣播公司舊金山地方台(CBS SF)報導，警方指出，事件發生於當天下午約12時45分，其中一名女性乘客在下車之際，還朝車內及司機噴撒胡椒噴霧(pepper spray)。

舊金山警局已展開調查，由於事發之後三名女性迅速離去，警方呼籲民眾透過專線電話或簡訊協助提供線索。

根據影片畫面，三名女性乘客坐在車內後排，頻以髒話罵司機，坐在司機正後方的乘客則對著司機近距離咳嗽，並動手搶奪司機的手機，扯下司機戴的白色口罩。

被問到整起事件發生原因，克哈卡接受訪問時說，身為南亞裔所以遭乘客騷擾及嘲笑。

他說：「我從頭到尾沒對她們說出任何不好的話，我沒有爆粗口，我從小到大受到的教養不是那樣的。我不會出手打人，因此她們不能一走了事。」

克哈卡說，這場惡夢從他注意到其中一名乘客未戴口罩開始，他要求對方戴口罩；他把車開到附近一處加油站，讓對方可以買口罩，卻開始聽到種族歧視謾罵及奚落。

他表示，後來乘客一行下車時，身穿紅衣的女乘客拿胡椒噴霧器噴他，讓他在呼吸困難之下必須下車。他說：「她從乘客座位略微開啟的車窗朝我噴胡椒噴霧。」

克哈卡說，八年前來到美國，努力工作以支持遠在尼泊爾的家人；他說：「如果我是不一樣的膚色，他們就不會那樣對待我。」

他說：「我一開口講話，她們就聽出我跟她們不一樣」他表示，希望她們了解，「不要以為妳們在美國出生及成長，別人就不是人」。

報導指出，經過克哈卡多次要求後，優步終於發放120元的清潔費用。

優步對KPIX 5電視台發表聲明指出，影片中出現的乘客行為令人髮指，當事人已經無法再搭優步。

種族歧視 美國 亞裔

上一則

婦女節發推「女人屬於廚房」惹議 漢堡王道歉了

下一則

6歲以下每人3600元 「兒童抵稅福利」最快7月收到

延伸閱讀

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視
世界晚報／欺人太甚 亞裔司機遭乘客辱罵、扯口罩

世界晚報／欺人太甚 亞裔司機遭乘客辱罵、扯口罩

洛市第2大！南加大開放疫苗接種 每天可打5000人

洛市第2大！南加大開放疫苗接種 每天可打5000人
舊金山擬4/12起重開部分課堂教學

舊金山擬4/12起重開部分課堂教學

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

1張圖看疫情：美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

2021-03-10 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視