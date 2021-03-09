英王室談論亞契「有多黑」 歐普拉澄清：無關女王夫婦

歐普拉受訪時替哈利夫婦澄清，英國女王伊莉莎白二世伉儷並未參與談論亞契膚色的話題。（截圖自CBS This Morning）

英國哈利 王子(Prince Harry)的妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)在7日播出的獨家專訪中透露，她懷第一胎時，王室內部有人討論大兒子亞契(Archie)的膚色會有多黑。脫口秀名主持人歐普拉 (Oprah Winfrey)8日表示，英國女王伊莉莎白二世伉儷與此事無關。

梅根（圖中）在專訪中表示，是王室不想給兒子亞契（左一）王子頭銜，還說王室在亞契出生前討論他的膚色。（路透資料照片）

哈利夫婦表示，亞契出生前，王室「憂慮」他的膚色，因為梅根是非裔美國人，也是首位嫁入英國王室的有色人種。

歐普拉說，哈利已澄清，英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)及王夫菲利普親王(Prince Philip)都沒有這樣的關切。

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

歐普拉8日告訴播出專訪的「哥倫比亞廣播公司」(CBS)，哈利不願透露是誰提出這一擔憂，但「他想確保如果我有機會分享，我能了解他的祖母及祖父，皆未涉及那些談話」。

王室觀察員也表示，此事無關女王及王夫。

在英國播映專訪內容的「英國獨立電視台」(ITV)新聞的王室編輯契普(Chris Ship)說：「我應該在此澄清，既不是女王，也不是菲利普親王，這樣一來就剩下另兩家王室成員，可能是哈利的父親查理王儲，或他的哥哥威廉王子，或是他們的妻子。」

儘管如此，女王並未從此風波中全身而退。

契普說：「這很嚴重，他們必須保護女王度過難關，他們批評女王為首的機構，這就是在批評他們的女王祖母。」