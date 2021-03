英王室談論亞契「有多黑」 歐普拉澄清：無關女王夫婦

英國哈利 王子(Prince Harry)的妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)在7日播出的獨家專訪中透露,她懷第一胎時,王室內部有人討論大兒子亞契(Archie)的膚色會有多黑。脫口秀名主持人歐普拉 (Oprah Winfrey)8日表示,英國女王伊莉莎白二世伉儷與此事無關。

梅根(圖中)在專訪中表示,是王室不想給兒子亞契(左一)王子頭銜,還說王室在亞契出生前討論他的膚色。(路透資料照片)

哈利夫婦表示,亞契出生前,王室「憂慮」他的膚色,因為梅根是非裔美國人,也是首位嫁入英國王室的有色人種。

歐普拉說,哈利已澄清,英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)及王夫菲利普親王(Prince Philip)都沒有這樣的關切。

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR